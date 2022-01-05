三因素影響 瑞銀估油價今年80-90美元區間震盪

國際原油價格去年大漲，瑞銀預期，今年市場對能源需求有增無減，在需求增加、低庫存與閒置產能縮減下，布倫特油價今年可能在 80 到 90 美元區間震盪。

瑞銀指出，石油與相關產品價格應受益於需求回升至 2019 年水平以上，全球閒置產能則下降至低位，預期今年石油需求預計每日增加 340 萬桶，全年每日平均需求為 1.002 億桶，略高於 2019 年均值。

儘管新變異株可能令部分國家再次實施出行限制，但已有部分國家開始學習與病毒共存，因此降低大規模及長時間施加出行限制，而與去年類似的是，各國的石油及相關產品需求不會均衡回升，美國及歐洲料將支撐 OECD 的石油消耗，在中國及印度的支持下，新興亞洲料占非 OECD 近 60% 石油需求。

此外，越來越多國家將開放跨境旅遊，航空燃料需求今年可能快速增長，但全年需求估計仍低於疫情前的水平約 15%，預期 2023 年之後，航空燃料 需求才全面恢復，主因國際旅遊今年難以全面重啟。

瑞銀表示，石油輸出國組織及聯盟 (OPEC+) 也有增產的意願，估計今年石油供應每日增加 490 萬桶，去年市場出現供不應求 150 萬桶 / 日，但今年情況應較為平衡。

瑞銀表示，目前 OPEC + 計劃每月增產 40 萬桶 / 日，最終或實現 約 20 萬至 30 萬桶 / 日，也因此組織的閒置產能料將下降至低點。

總體而言，在強勁的需求增長、低庫存及閒置產能減少下，我們預計石油市場今年將較去年平衡或傾向緊張，布倫特油價今年料在 80 至 90 美元區間震盪