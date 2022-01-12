〈能源盤後〉供應緊繃 Omicron擔憂降溫 WTI油價登2個月高點

原油期貨價格週二上漲，WTI 原油價格創約莫 2 個月來最高收盤價，得益於供應緊張以及 Omicron 變種病毒應不會破壞全球需求的預期心理。

Velandera Energy Partners 財務長 Manish Raj 指出，現在市場的主題是需求復甦，而不是供應擔憂，雖然這兩種都能支撐油價。「儘管 Omicron 病毒散播快速，但自各種運輸方式來看，全球石油需求仍舊強勁。」

2 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 2.99 美元或 3.8%，收每桶 81.22 美元，為 11 月 11 日以來最近月期貨最高收盤價。

3 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 2.85 美元或 3.5%，收每桶 83.72 美元，為 11 月 9 日以來最高收盤價。

2022 年迄今，WTI 和 Brent 期貨價格均已上漲近 8%。

2 月交割的汽油期貨價格上漲 3.6%，收近每加侖 2.357 美元。

2 月交割的熱燃油期貨價格上漲 3.1%，收每加侖 2.564 美元。

上週利比亞和哈薩克斯坦的生產狀況令市場擔憂，有助於提振原油價格，但儘管有報導稱利比亞的產量已經恢復，且哈薩克斯坦的 Tengiz 油田的活動已經恢復正常，但週二原油仍舊走漲。

據彭博社報導，在民兵解除對利比亞油田 (含該國最大油田) 為期三週的封鎖後，利比亞的石油產量已恢復到 100 萬桶 / 日。

另外，領導 Tengizchevroil 財團的雪佛龍 (CVX-US) 表示，哈薩克斯坦​​Tengiz 油田的產量 (60 萬桶 / 日) 在上週受到騷亂影響後已恢復正常。

德國商銀大宗商品分析師 Carsten Fritsch 報告指出，雖然利比亞西部石油港口的出口活動可能就要重啟，但本週利比亞其他石油港口的出口活動大部分已因惡劣天氣而暫停，意味著該國石油產量雖然增加，但尚未直接讓可用的石油供應量增加。「這或許可解釋，石油價格為何尚未對利比亞油田重啟做出反應。」

Velandera Energy 的 Raj 表示，交易者也在密切關注哈薩克斯坦國內的緊張局勢，但目前尚未對石油生產產生任何有意義的影響。

「交易者正衡量生產大範圍中斷的低可能性，但因為哈薩克斯坦的產量一直超過其 OPEC + 的配額，所以小幅供應中斷只會讓其產量返回合規水準。」

根據週二全球普氏能源發布的調查，OPEC+ 於 12 月的產量配額合規率上升至 116.5%，但受產量配額約束的 19 個成員國日產量仍較其總產量上限少了約 62 萬桶。

根據調查，全球普氏能源仍預期今年頭 3 個月市場仍供過於求，但倘若 OPEC + 維持每月配額調升，估計 OPEC+ 的可持續備用產能將在 6 月前縮減至 80 萬桶 / 日，「讓下半年市場的緩衝空間小到令人不安。」

儘管如此，美國能源資訊署 (EIA) 預期明年美國年產量將達創紀錄水準。EIA 週二公布月報，預期 2023 年美國產量將上升至 1240 萬桶 / 日，創下有紀錄以來年化平均產量的最高水準。

與此同時，Raj 表示，俄羅斯和烏克蘭之間的緊張關係影響了天然氣波動，但對油價的影響不大，因為烏克蘭是將俄羅斯天然氣輸送到西歐的主要渠道。

其他能源商品交易

2 月交割的天然氣期貨價格上升 4.2%，收每百萬 Btu 4.249 美元。

EIA 將於週三公布上週石油供應數據。根據標普全球普氏能源資訊調查，分析師平均預期，上週 (1/7 止) 美國原油供應量減少 160 萬桶、汽油庫存增加 300 萬桶，蒸餾油庫存增加 200 萬桶。

