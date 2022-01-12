世銀估2022年全球經濟成長率明顯放緩至4.1%

世界銀行週二 (11 日) 發布最新一期《全球經濟展望》報告中提到，在 2021 年反彈至 5.5% 之後，預計全球經濟成長率將在 2022 年大幅放緩至 4.1%，主要是反映新冠疫情持續爆發、財政支持減縮以及持續性的供應鏈瓶頸。

世界銀行總裁馬爾帕斯 (David Malpass) 提到，全球經濟同時面臨新冠疫情、通膨和政策不確定性，政府支出和貨幣政策均無前例可循，日益加劇的不平等和安全挑戰對發展中經濟體尤其不利。

世銀預計，全球成長率將自 2021 年的 5.5% 明顯放緩至 2022 年的 4.1%，2023 年更進一步放緩至 3.2%。

世界各國歷年成長率與預估 (圖片：世銀)

世銀稱，各種經濟下行風險為經濟前景蒙上陰影，包括 Omicron 導致經濟中斷、惡化供應鏈瓶頸、通膨預期脫鉤、金融壓力、氣候相關災害以及長期經濟成長動力減弱。由於新興市場國家在必要時提供額外支持的政策空間有限，這些下行風險增加硬著陸 (Hard Landing) 的可能性。

世銀預估，新興及開發中經濟體復甦將弱於已開發經濟體 。已開發經濟體經濟成長率將自 2021 年的 5% 下降到 2022 年的 3.8%，2023 年再降至 2.3%。新興市場與開發中經濟體 (EMDE) 經濟成長率將自去年的 6.3% 驟降至今年的 4.6%、2023 年的 4.4%。

世銀將 2021 年美國經濟成長率下調 1.2 個百分點至 5.6%，並預測 2022 年和 2023 年分別為 3.7% 和 2.6%。同時預計 2021 年中國經濟成長率將增長 8%，比之前預測低約 0.5 個百分點，預計 2022 年和 2023 年放緩至 5.1% 和 5.2%。

世銀表示，最近通過的基礎設施法案在短期內無助於支持美國經濟成長，而對疫情的限制正在遏制中國消費支出和住宅投資。

世銀建議擴大債務減免力道，以幫助貧困國家，並敦促各國支持加強金融體系和改善當地基礎設施的政策，以刺激經濟增長，緩解全球供應鏈瓶頸，特別是疫苗至關重要。馬爾帕斯表示：「2022 年初，疫苗供應將顯著增加，但新冠病毒變種和疫苗部署瓶頸仍是主要障礙。」