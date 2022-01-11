日本家庭對通膨預期上升 至逾2年來新高

日本央行周二 (11 日) 公布的調查顯示，日本家庭的通膨預期已升至逾兩年高位，這表明生活成本上升，開始改變公眾對未來物價走勢的看法。

與全球其他地方不同，對日本央行來說，這使得日本央行將通膨推至 2% 目標的努力見到一些希望。但分析師認為，除非薪資也跟隨上漲，否則主要由能源和原材料成本上漲推動的近期通膨，不一定還會持續。

日本央行 11 月 5 日至 12 月 1 日所做的季度調查顯示，預計 1 年後物價會上漲的家庭比例達 78.8%，高於 9 月的 68.2%，來到 2019 年 9 月以來最高。

80.8% 受訪者表示，他們預計 5 年後價格會上漲，高於上次調查的 78.1%，創下 2019 年 12 月以來新高。

這一調查預計也會成為日本央行下周政策會議上考量的數據。在過去一段長期間內，日本央行一直透過激進的貨幣寬鬆措施，希望讓民眾擺脫通貨緊縮的心態。

日本央行總裁黑田東彥先前表示，央行將保持超寬鬆貨幣政策，直到通膨率達到 2%，而不管全球其他央行是否開始收緊貨幣政策。

對日本來說，薪資漲幅是個仍待解決的通膨難題，部分原因是日本公司不需要以更高的薪水吸引工人回來。即使是去年疫情期間，他們仍堅持傳統上最低限度的裁員做法。