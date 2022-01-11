〈美股早盤〉市場觀望鮑爾證詞 道瓊開盤跌逾200點 IBM遭降評股價挫

在等待鮑爾於參院聽證會釋出更多政策訊息之際，美股周二 (11 日) 開平走低。截稿前，道瓊工業指數跌 225 點或 0.6%，那斯達克綜合指數和標普 500 指數均跌 0.5％，費城半導體指數跌 0.8％。IBM(IBM-US)遭瑞銀降評並下調目標價後，股價挫逾 4%。

自從央行 12 月會議紀要釋出鷹派訊號後，高盛、摩根大通和德意志銀行紛紛上調聯準會的升息預期，對提早升息的擔憂削弱風險情緒，美債殖利率上升也為大型科技股帶來壓力。

截稿前，10 年期美債殖利率自高點回落至 1.773％，結束連日升勢。

近期連日修正的大型科技股，開盤後呈震盪走勢。截稿前，蘋果 (AAPL-US) 小漲 0.1％，亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.6％，微軟 (MSFT-US) 跌 0.6％，Meta(FB-US)漲 0.3％，特斯拉 (TSLA-US) 則小跌 0.2％，中國乘聯會稍早公布，特斯拉去年 12 月的中國製電動車銷量突破 7 萬。

鮑爾在台北時間 22:00 出席參議院銀行委員會的聯準會主席提名聽證會，根據事先公布的證詞，鮑爾將重申 Fed 阻止通膨高升的決心，但並未提到他對貨幣政策的看法，包含升息。

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 則在周二表示，從就業和通膨趨勢來看，他對央行在 3 月政策會議上升息抱持開放態度，並支持升息後不久開始縮表。

個股消息面，IBM(IBM-US)開盤後跌 4.5％，瑞銀 (UBS) 以高估值和分拆旗下基礎架構管理服務業務 Kyndryl 為由，將 IBM 降評至「賣出」(sell)，並下修目標價。

雖傳出方舟 (ARK) 創辦人伍德 (Cathie Wood) 加大對京東股票的拋售力道，京東 (JD-US) 開盤仍漲 1.6％。

截至台北時間周二 (11 日)22 時許：

道瓊工業指數下跌 225.98 點或 - 0.63%，暫報 35842.89 點

那斯達克綜合指數下跌 79.37 點或 - 0.51%，暫報 14866.10 點

標普 500 指數下跌 24.15 點或 - 0.52%，暫報 4646.14 點

費半下跌 31.33 點或 - 0.82%，暫報 3774.53 點

台積電 ADR 上漲 1.66% 至每股 127.08 美元

10 年期美債殖利率下降至 1.773％

紐約輕原油上漲 2.01％ 至每桶 79.80 美元

布蘭特原油上漲 1.73% 至每桶 82.27 美元

黃金上漲 0.23% 至每盎司 1802.90 美元

美元指數上漲至 96.00

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

CVS Health(CVS-US) 早盤上漲 1.05％，至 106.14 美元。

美國連鎖藥局營運商 CVS Health 宣布上調全年獲利前景，並重申 2022 年財測不變。CVS Health 預計，2021 年全年 EPS 落在每股 5.87 美元至 5.92 美元間，高於此前預期的 5.50 美元至 5.61 美元，調整後 EPS 估為 8.33 美元至 8.38 美元，高於先前預期的至少 8 美元。

Rivian(RIVN-US) 早盤下跌 3.27％，至 78.78 美元。

Rivian 周一公布 2021 年產量為 1,015 輛，未能實現 1,200 的產量目標。此外，Rivian 發言人也證實，公司營運長 Rod Copes 已在上月退休。

英特爾 (INTC-US) 早盤上漲 1.29％，至 55.92 美元。

英特爾周一宣布人事變動，該公司自美光科技 (MU-US) 挖角 David Zinsner，擔任公司新財務長，Zinsner 將於下周一 (17 日) 上任。此外，執行副總 Michelle Johnston Holthaus 將取代 Gregory Bryant，擔任客戶運算事業負責人。

今日關鍵經濟數據：

美國 12 月 NFIB 小型企業信心指數報 98.9，預期 98.7，前值 98.4

華爾街分析：

摩根大通 (JPMorgan) 執行長 Jamie Dimon 受訪時表示，通膨情況恐較聯準會認為的還要糟糕，升息幅度可能超過目前預期的 4 次。

Pictet Asset Management 首席策略師 Luca Paolini 認為，受強勁就業市場、壓抑的服務需求以及穩健企業資產負債表支撐，全球經濟復甦仍存在彈性。