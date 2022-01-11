美銀：半導體為經濟「新石油」首選輝達、美光

鉅亨網編譯凌郁涵 2022年1月11號16點10分

據報導，美國銀行 (Bank of America) 分析師 Vivek Arya 在最新報告中，將半導體稱為全球經濟的「新石油」，並將輝達 (NVDA-US) 和美光 (MU-US) 列為他在 2022 年的首選晶片股。

Arya 表示，儘管目前半導體類股走勢震盪，但由於雲端服務、汽車市場和企業資本支出增加等因素，半導體今年應該會迎來強勁表現。Arya 預估，今年全球半導體銷售額將達到 6190 億美元，較 2021 年增長 13%。

Arya 表示：「在 2022 年，利率調升是半導體業估值面臨的最大風險。但是，我們假設新的利率獲得市場反應完成，投資者就會恢復關注基本面。

Arya 稱，輝達被他列為半導體類股中的首選，因為該公司在遊戲、汽車、人工智慧和元宇宙中領域中的表現亮眼。 Arya 認為，輝達將在 3 月舉行的下一次 GTC 會議，可能將成為帶動輝達股價復甦的催化劑。Arya 給予輝達「買入」評級，目標價 375 美元。

此外，Arya 表示，美光也是他首選的記憶體晶片類股，因為 DRAM 的價格有可能在下半年攀升。Arya 也給予美光「買入」評級，並將目標價從 100 美元上調至 118 美元。

IC Insights 日前預估，全球半導體產值繼去年大增 25% 後，今年可望達 6806 億美元，較 2021 年成長 11%，創歷史新高。

該機構也預估，今年全球 IC 市場營收將成長 11%、達到 5651 億美元，創新高；而光電、感測器和分離式元件 (O-S-D) 市場也將同步成長 11%、產值將達 1155 億美元，同創高。