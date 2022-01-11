台股ETF零股元月6個交易日成交1300萬股 四類最搶手

元月開紅盤後台股行情震盪，零股交易再度夯起來，Cmoney 資料統計，元月短短經過 6 個交易日，台股盤中零股交易累計近 1300 萬股，已超過 12 月全月份盤中零股成交的 51%，且以市值型、高股息、ESG、電動車等四類最受歡迎。

據 CMoney 資料庫統計，2021 年 12 月底台股 ETF 檔數來到 31 檔，投資人數突破 230 萬人，永豐投信指出，ETF 的發行熱度、加上小資族增加，帶動盤中零股交易熱。

去年 12 月台股一路攀高，台股盤中零股成交股數略減至 2505 萬股，是下半年盤中零股成交最低月份，去年下半年台股 ETF 零股成交的兩個高峰，分別出現在兩波股價修正期，8 月與 10 月盤中零股月成交股數分別為 3713 萬股與 4208 萬股。

近期盤中零股成交最多的前 15 大台股 ETF，主要類型包括：權值型、高股息、ESG 永續型與科技主題型等，元大台灣 50 居冠，元大高股息、國泰永續高股息緊追在後，國泰台灣 5G + 則為科技 ETF 代表排行第四，富邦台 50 則入列第 5。

不過若以去年新發行 ETF 來看，富邦特選高股息 30 挾著高股息誘因，永豐台灣 ESG 也搭上 ESG 熱門議題超搶手，中信關鍵半導體、中信綠能及電動車、富邦台灣半導體、永豐智能供應鏈等，都可以看出產業趨勢。

永豐投信分析，其中，ESG、智能電動車等主題仍可望在今年度持續蟬聯市場熱門主題；永豐投信去年 3 月底與 12 月中旬新推出的台股 ETF，永豐台灣 ESG(00888-TW) 與永豐智能車供應鏈 (00901-TW) 等，雙雙入列前十五大台股 ETF 零股交易人氣榜。

此外，去年新成立 ETF 共有 19 檔，其中，台股 ETF 共有 7 檔，從統計數據上看來，也有 6 檔入列盤中零股熱門交易榜， 12 月份才新發行的兩檔智能電動車與高股息主題型 ETF，如 00901 等，都在發行不到一個月即帶動可觀零股交易量。

台積電、ESG 權值股主導近期大盤走勢，永豐投信指出，大盤攻高震盪，然科技產能滿載、仍看好全年投資趨勢，台股佈局宜採逢回分批建立部位策略，零股交易成為投資人分批進場的新選擇。

永豐智能車供應鏈 ETF(00901-TW) 追蹤「特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數」投資，成份股第一大持股為台積電佔比達 29.44%，台灣智能車關鍵技術產業鏈可望成為今年台股大盤攻高動能；此外，永豐台灣 ESG(00888-TW) 追蹤「富時台灣 ESG 優質指數」投資，納入 ESG 優質權值股，永豐投信建議，新一代 ESG 權值型 ETF，更適合替代大盤權值型 ETF 作為核心資產配置投資。