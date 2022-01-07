00714群益道瓊美國地產ETF 連三季年化配息率近7%

進入 ETF 除息旺季，陸續有 ETF 公布配息金額，群益投信今 (7) 日也公布，群益道瓊美國地產 ETF(00714-TW) 最新一季的預估配息金額為 0.419 元，預估配息率 7.07%，除息日為 1 月 18 日，已經是連續 3 季提供給投資人優於過去的配息金額與平均 7% 的年化配息率。

全球金融市場近期關注通膨升溫議題，在通膨隱憂牽動市場情緒下，市場法人建議，倘若後續通膨問題更為加劇，在抗通膨投資標的選取上，不妨留意提供穩定配息收益的地產 ETF。

進一步觀察全球 REITs 指數去年表現都不錯，其中以美國道瓊地產 REITs 指數全年上漲 37.21% 表現最出色，其次澳洲不動產 12.86%、日本不動產 11.14%，歐陸不動產 8.48%，也都有一成左右的漲幅，連帶的投信發行的地產 ETF 表現也不俗。

群益道瓊美國地產 ETF(00714) 去年上漲 27.69%，近三成的報酬率，加上每季平均 7% 的年化配息率，可說是本利雙收。

群益道瓊美國地產 ETF 基金經理人李鈺涵表示，在能源價格上漲，供應鏈短缺問題尚未緩解，工資上漲等問題，預期通膨將持續更久，全球熱錢資金將持續投入抗通膨資產，房地產可視為抗通膨利器，將推升不動產價格與租金。觀察過去歷史期間 (1972 年 - 2020 年)，通膨處於中、高通膨期間，REIT 表現都比 S&P500 指數好。