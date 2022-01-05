4檔台股ETF除息秀登場 00728殖利率8%稱霸

2022 年台股 ETF 除息大戲熱鬧登場，繼國泰、永豐投信後，第一金投信今 (5) 日接棒宣布，台灣工業菁英 30ETF(00728-TW) 配息期前公告，為第 4 檔除息 ETF，每單位預估配發 2.55 元現金股利，股息殖利率近 8%，傲視台股 ETF，並訂於１月 20 日除息。

台股上市櫃公司去年總獲利預估超過 4 兆元，而按照近 5 年平均股息配發率 65% 推算，今年發放總股息可望超過 2.5 兆元，吸引存股族目光。

2022 年 1 月以來，4 檔已公告配息的台股 ETF，包括：第一金工業 30(00728-TW)、國泰股利精選 30(00701-TW)、國泰台灣 5G+(00881-TW)、永豐台灣 ESG(00888-TW)，殖利率大都高於台股近 10 年平均股利率，以今天收盤價估算，殖利率分別為：8%、6.12%、3.11%、0.24%。

第一金投信指出，進入高通膨、低利率的時代，投資人除了關注台股電子業的成長價值，現金股利也是應該掌握的重點。因此，挑選兼具優質息收、獲利成長動能的台股 ETF，不僅能夠收取現金股息，創造源源不絕的現金流，還有機會賺取股價上漲的資本利得，加快資產增值的速度。

以第一金台灣工業菁英 30ETF 為例，聚焦台灣工業製造領域最強的 30 檔菁英個股，入選企業的淨利率、資產負債率、現金股利發放，連續 3 年排名前 50%，具備「獲利能力強、股利政策優、長期績效佳」等 3 大特性。而且自成立以來，每年都是 100% 填息。

另外，由於持股都是台灣製造業的龍頭公司，例如：台積電、聯發科、南亞、台塑等，成交量能穩定，較不用擔心流動性問題。同時，從歷史波動率來看，低於 0.5，維持長期穩定的風險控管，特別適合作為存股投資的工具。不過，投資人仍應留意，配息前若有大量申購，將稀釋配息的風險。