〈台股盤前〉萬八、月線有撐 短線整理後將再向上

美股周一漲跌互見，那指、費半收紅，法人認為，台股雖然上檔有壓，但萬八、月線發揮強勁支撐力道，在台積電法說會後可望再走高，迎來農曆年前紅包行情。

美股周一尾盤急拉，道瓊、標普跌幅收斂，科技股為主的那指從低點反彈幅度達到 2.7%，更寫下 2020 年 2 月 28 日迄今盤中最大彈升幅，止住連日跌勢；最終上漲 6.93 點，或 0.05%、 費半漲 9.06 點或 0.24%、道瓊則跌 162.79 點或 0.45%、標普跌 6.74 點或 0.14%。

台股 ADR 全面收高，台積電 ADR(TSM-US) 漲 1.22%；日月光 ADR(ASX-US) 漲 2.62%；聯電 ADR(UMC-US) 漲 1.09%；中華電信 ADR(CHT-US) 漲 1.18%。

而台股昨日在台積電拉抬下，也呈現開低走高態勢，上漲 69 點收 18239 點；籌碼方面，三大法人聯手賣超 85.35 億元，其中外資現貨再賣超 53 億、連 3 賣；不過，外資台指期空單減碼 1183 口，淨空單降至 2.5 萬口。

法人則認為，台股在創下 18619 點的歷史新高後，技術指標過熱及逢壓，加上先前漲多個股成為資金減碼標的，指數回檔連三黑，不過萬八、月線有撐，看好短線整理後仍將再走高。