瑞儀12月營收52.77億元攀上去年高峰 全年創八年高

背光模組大廠瑞儀 (6176-TW) 今 (10) 日公布去年 12 月營收，在客戶拉貨動能轉強下，單月營收達 52.77 億元，月增 2.4%、年減 10.4%，為去年全年高峰，累計去年全年營收達 569.24 億元，年增 1.5%，也創下近八年新高。

瑞儀去年第四季營收達 150.81 億元，季增 9.7%、年減 8.7%，主要受惠客戶筆電新品出貨動能增溫，帶動營運攀上去年全年高峰，彌補平板產品客戶調整的缺口。

出貨方面，瑞儀統計去年 12 月行動裝置出貨 598.2 萬件、月增 15.59%，IT 產品 553 萬件，月減 6.8%，其他以車載產品為主的背光產品則出貨 30.3 萬件、月增 1.67%，總計背光板出貨量達 1181.5 萬件，月增 3.55%。

展望今年，瑞儀訂單能見度維持 2-3 個月，本季則仍有農曆新年等季節性因素影響，但全年營運在筆電、平板需求持穩下，估營收仍可與去年相當，也將加大車載等新應用投資力道。

相比平板、筆電產品，瑞儀目前車載應用營收貢獻約 1-2%，除打入美系電動車大廠外，也拿下歐系一線車廠訂單，據悉，瑞儀目前車載客戶超過十家，皆以少量多樣、客製化產品為主。