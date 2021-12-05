達運精密衝刺顯示器背光事業 明年產能看增近4成

達運精密 (6120-TW) 近年強化高價值產品布局，因應客戶需求，計畫斥資人民幣 2.39 億元 (約新台幣 10.39 億元) 擴充廈門高階顯示器背光模組產線，預計明年第二季起設備陸續到貨、第三季裝機進駐，明年底顯示器背光模組產能可望較今年提升 30-40%。

達運精密表示，今年以來顯示器背光模組產能均維持高檔，因應既有客戶需求，將增購設備擴充產能，觀察客戶在商用、消費型需求都相當強勁。

達運精密董事長蔡國新則指出，近年持續將既有背光產品線朝高值化布局，過去兩年營運也正逐月、逐季改善中，至於過去著重發展的精密金屬遮罩 (FMM) 業務，近年雖受 OLED 開案下滑，但仍看好是未來關鍵成長動能之一。

蔡國新進一步說明，FMM 過去一年多以來受疫情影響，導致中國手機品牌開案遞延，連帶 OLED 面板廠動能放緩，但廠商在 OLED 產能投資已是事實，近期也觀察到因 LCD 面板價格漲勢強勁，讓部分廠商重新加速 OLED 開案，認為有助帶動明年 FMM 需求回溫。

至於是否有同步擴充 FMM 產能計畫，蔡國新回應，現階段仍將以提高 FMM 產品良率為重。

達運精密累計前三季仍虧損 7.43 億元，每股虧損 1.12 元，但均較去年同期虧損收斂，展望第四季，法人看好，達運精密在產品組合優化，本業虧損可望再收斂，加上業外認列蘇州廠處分利益人民幣 1.23 億元 (約新台幣 5.34 億元)，單季將可望轉虧為盈。