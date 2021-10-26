〈中光電法說〉今年智能機器人事業將翻倍成長 調整架構成立顯示事業群

背光模組廠中光電 (5371-TW) 今 (26) 日召開法說會，外界關注智能機器人事業展望，財務長何新斌表示，今年旗下智能機器人事業營運將翻倍成長，明年加入無人叉車等新品後，也可望維持動能，另一方面，因應全球策略布局、資源整合綜效，中光電也宣布調整集團管理架構，成立顯示事業群。

中光電表示，顯示事業群將統合節能產品、影像產品、AR/MR 與嵌入式應用產品等創境產品事業群，由原節能產品事業群總經理林惠姿負責，原節能產品事業群總經理陳士元則專責 Optoma 自有品牌事業發展，並擔任奧圖碼董事長暨執行長。

中光電也通過任命吳秀蕙為新任總經理，中光電說明，未來吳秀蕙將負責解決方案事業群，統籌智能感測、機器人、物流等 AIoT 解決方案相關子公司營運，並深耕拓展中國區市場。

法人關注中光電新應用領域布局進度，何新斌表示，去年以無人機、無人搬運車 (AMR) 為主的智能機器人事業營收約達 2000 萬元，今年可望翻倍成長，明年則看好在無人叉車 (Forklift) 等新品帶動下，保持成長。

另一方面，在 AR/MR 應用上，外界看好中光電掌握光學引擎等關鍵技術，可望大搶元宇宙 (Metaverse) 商機，對此，林惠姿表示，目前 AR 投影光機至少有 10 個客戶正在出貨中，且上半年訂單量不算少，但整體市場仍在起步中，將密切關注後續變化。