彩晶持股中光電逾5% 搭上元宇宙熱潮

中小尺寸面板廠彩晶 (6116-TW) 今年持續從集中市場加碼背光模組廠中光電 (5371-TW) 持股，累計至上月底含子公司合計持股逾 5%，隨著中光電躍升元宇宙概念股，11 月以來漲幅超過 5 成，彩晶未實現收益也增加，同步搭上熱潮。

彩晶除本身持有中光電普通股外，也透過旗下子公司包含華俐投資、瞳彩投資、彤欣投資等加碼持股，至今年 11 月初，合計彩晶及其子公司共持有中光電約 20048 仟股，持股比例約 5.13%，外界推估，彩晶持股成本約落在 40-50 元之間。

中光電近年積極布局 AR 投影光機業務，搭上元宇宙熱潮，且目前至少有 10 個客戶正在出貨中，被視為元宇宙概念股之一，加上背光模組本業獲利穩健，成為資金追捧對象，自 11 月以來，近半個月飆漲逾 5 成，最高衝上 96 元，攀 19 年來新高。

彩晶表示，投資中光電是財務運作，因在手現金部位大，加上考量銀行利率不佳，因此從去年以來就持續鎖定高股息標的進行投資，雖然與中光電有合作關係，但並無策略聯盟規劃，不過，彩晶也通過未來一年內，將在 15 億元額度內持續加碼持股中光電，提升資金運用效率。

營運方面，彩晶第三季受平板客戶新舊產品交替、中小尺寸面板報價跌價影響，營運有較大幅度修正，展望本季，彩晶認為，隨著客戶產品調整結束，第四季出貨動能可望恢復，依目前訂單預期，第四季營運將可望優於第三季，也估面板價格修正幅度將較第三季和緩。