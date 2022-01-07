搶完船票2022年看好電動車市場 電池毛利更甜

去 (2021) 年資本市場大搶「船票」，但法人看好電動車產業商機龐大，2025 年銷量可望達 2000 萬輛，滲透率 20.9%，2022 年電動車市場可望穩定向上，投資電動車更可以直投電動車的「心臟」－ 電池，供應鏈毛利率更甜。

日盛投信表示，根據中國全國乘用車市場信息聯席會最新預估，2022 年新能源汽車銷量將暴增，有望突破 600 萬輛，年增超過 70%。主因為中國官方 2022 年對新能源汽車補貼，將較去年減少 30%，也是補貼政策最後一年，在搶搭補貼末班車效應下，外界預估大陸新能源車銷量將大增。

進入 2022 年，電動車市增量可觀，日盛全球智能車基金研究團隊分析，根據中國最新發佈的政策，2022 年將保持現行購置補貼技術指標體系框架及門檻要求不變，政策堅持平緩補貼退坡力度和節奏，原則上 2020-2022 年補貼標準分別在上一年基礎上退坡 10%、20%，中國消費者對新能源的認可度仍在大幅提升，隨著車市規模效應提升，成本不斷下降而補貼延續，預計 2022 年中國車市有較強的增量動力，電動車銷量增量可觀。

日盛全球智能車基金研究團隊進一步指出，歐美中等主要經濟體官方集中訂定 2030-40 年禁售燃油車及嚴格限制燃油車二氧化碳排放量，加上 2022-23 年隨著晶片供應問題改善，加上電動化進程超預期，整體汽車零組件供應鏈未來 2 年獲利前景將持續看好，持續看好 AI、數據中心及電動車等具備長線趨勢的族群。

中信電池及儲能 ETF 經理人詹佳峯則表示，2020 年到 2030 年間，預期電動車銷量將推動鋰消費成長多達 7 倍，有利鋰電池供應鏈營收進補。但即使相關供應鏈積極擴產，仍不一定能滿足龐大的需求，全球最大電動車廠特斯拉執行長馬斯克，亦曾表示電池原料的供給趕不上需求是他對電動車擴產的最大隱憂；於電動車百家爭鳴的時代，更加深電池的搶手程度。

詹佳峯表示，以電動車供應鏈來說，相較下游需求端的電動車廠，中上游電池製造廠享有較高毛利率，也因此，以指數涵蓋的電池中上游成分股來說，近一年的漲幅甚至較多數下游電動車整車廠更加出色，全球最大電池製造商、全球最大鋰礦商，其漲幅都高於多數下游電動車廠。