〈CES大展〉宏達電續攻元宇宙 大秀三大新品

美國消費性電子展 (CES) 登場，宏達電 (2498-TW) 擴展元宇宙大秀新品，包括 5G 專網、VIVE 手腕追蹤器與 VIVE Flow 醫療健康內容，其中，手腕追蹤器導入美國軍事培訓平台，VIVE Flow 醫療健康則搶攻銀髮族商機。

HTC 與 Lumen Technologies 合作展出移動式 5G 行動專網設備，戴上 VIVE Focus 3 一體機後，即可透過邊緣遠端運算及 5G 專網體驗無線 VR 內容，提供企業便捷、節省成本的 5G 專網應用；此解決方案適用於展覽、演示、教育、虛擬協作等場域。

HTC 同時推出 VIVE Focus 3 全新追蹤配件「VIVE 手腕追蹤器」，也是首款適用一體機的 Inside-out 追蹤器，該追蹤器可像手錶一樣戴在手臂上，精準追蹤從指尖到手肘的動作。

HTC VIVE 手腕追蹤器已與美國軍事武器開發商 AXON 合作，AXON 首席執行官 Rick Smith 表示，VIVE 手腕追蹤器導入 AXON 最新培訓平台，使 VR 培訓體驗更加真實且提升培訓效果，可讓軍官像真的手持 TASER 電擊設備進行精準追蹤培訓。

另外，美國國家消防協會發現，若會使用滅火器或接受相關的培訓，可以控制超過 80% 的火災，因此借助 VIVE 手腕追蹤器能提供有效的滅火器培訓成果。

VIVE Flow 醫療健康方面，HTC 與治療應用廠 XRHealth 合作，透過虛擬治療室提供虛擬照護服務，包括物理治療、職能治療和疼痛管理等。

再者，HTC 去年上市的沉浸式 VR 眼鏡 VIVE Flow 也能不受限制的享受醫療保健應用服務和使用設備，除了可放鬆身心的 360 度全景解謎遊戲 Color Connect 外，與美國銀髮族虛擬實境解決方案開發商 MyndVR，共同開發的回憶療法程式 MyndVR Originals，其改善年長者的情緒並減少疏離感，該應用預計今年初在 VIVE Flow 上使用。