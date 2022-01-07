房市熱 去年上半年空屋率9.13%創新低

內政部今 (7) 日發布去年上半年全國低度使用住宅宅數為 81 萬 2947 宅，占全國房屋稅籍住宅類宅數比率 9.13% (即空屋率)，為 2009 年有統計以來的最低點，台北及新北閒置房屋比率分別為 6.82%、7.76%，為全國最低。

為了解可供居住使用，但用電頻率偏低的住宅情形，內政部利用台電用電資料及房屋稅籍住宅類資料，將每月平均用電度數小於或等於 60 度的住宅視為低度使用住宅。為更快掌握本項資訊，2020 年起改為每半年統計 1 次，上半年採用每年 5、6 月平均用電度數，下半年則採用每年 11、12 月平均用電度數。

經過分析，內政部表示，全國低度使用住宅比率長期呈現下降趨勢，去年上半年為 9.13%，較前一年下半年 9.23% (數值採精進方法統計) 減少 0.10 個百分點，續創新低。

就縣市別觀察，去年上半年各縣市低度使用住宅宅數，以新北市 12 萬 8308 宅最多 (低度用電比率 7.76%)，高雄市 10 萬 4739 宅次之 (9.63%)，第三為台中市 8 萬 9266 宅 (8.39%)；若以各縣市低度使用住宅比率比較，前三位分別為金門縣 (17.99%)，宜蘭縣 (15.87%) 及台東縣 (13.87%)。而台北市低度使用住宅共 6 萬 1410 宅，比率 6.82% 為全台最低。

(圖表：內政部提供)

至於全國新建餘屋方面，內政部表示，自 2020 年下半年至 2021 年上半年數量呈現平穩，均維持在 7 萬宅左右，去年第 1 季為 7 萬 3685 宅，第 2 季為 7 萬 54 宅。以長期觀察，新建餘屋數量自 2018 年第 2 季 8 萬 82 宅達到近年高點後，呈緩步下降趨勢。去年第 2 季數量較上季減少 3631 宅 (-4.93%)，較去年同季減少 6279 宅 (-8.23%)。

就六都而言，去年第 2 季新建餘屋住宅數量由高至低依序為新北市 1 萬 5240 宅、台中市 9681 宅、桃園市 9334 宅、高雄市 8484 宅、台南市 5615 宅、台北市 3846 宅，皆較上季減少；與前一年同季比較，六都僅台中市增加 219 宅。