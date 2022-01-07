〈房產〉房價漲翻天今年又面臨升息 購屋貸款壓力大增

房貸壓力升高，根據聯徵中心最新資料，10 年來房貸暴增 2.95 兆，平均個人房貸金額增加 147.53 萬元，不過，房貸人數卻從 209.9 萬人減少至 206.7 萬人，房貸也呈現出買方壓力，且 2022 年將是升息的一年，買方貸款壓力恐將更大。

住商機構企畫研究室資深經理徐佳馨指出，從房貸負擔率到房貸人數、金額，現在購屋雖然利率較低，但房貸壓力大，對於購屋人而言，買房可謂不可不承受之重，加上政府對房貸限制，應該也是房貸人數減少的重要原因。

徐佳馨指出，觀察 10 年來房貸狀況，雖然利率減少 0.66 個百分點，可是負擔率增加 1.29 個百分點；影響所及，總金額和個人平均房貸金額大增超過 4 成，貸款人數也減少了 3.2 萬人，顯見在高房價時代，民眾咬緊牙根背負貸款已成趨勢，房貸利率雖然從 1.91% 降至 1.35%，可是若以平均房貸金額從 312 萬元增加到 459 萬元。

如以 20 年房貸試算，10 年來每月負擔房貸金額從 15651 元增加到 21881 元，每月增加 6230 元，低利效應在高房價壓力下顯得無力。

大家房屋企畫研究室副理郎美囡表示，如無意外 2022 年將是升息的一年，對於自用買方來說，購屋已經不容易，如果升息將讓負擔雪上加霜，建議如行有餘力可以多還本金，降低負擔，並且在購屋前妥善規劃財務，遵守自備款三成，每月房貸不超過家庭月收入三成的「三三原則」，買房就不至於壓垮生活品質。





