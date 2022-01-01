〈觀察〉房市交易熱絡 銀行房貸陷入兩優勢兩風險困境

房地產市場交易熱絡，也讓銀行房貸業務受惠，對銀行而言，承作房貸業務主要有兩大優點，包括放款風險低、升息趨勢挹注息收進補；但在打炒房風向下，還得擔心主管機關緊盯與放款的提存壓力會削弱獲利動能。

低利率環境與大廠題材加持，熱錢持續湧入房市躲通膨，進而帶動房價持續攀升，銀行看好房市價量齊揚趨勢，也樂於承作房貸業務衝刺獲利，根據中央銀行統計，5 大銀行 11 月新承作的房貸餘額 719.06 億元，創下 2016 年房地合一稅上路以來新高。

站在銀行的角度，房貸放款向來是相對安全的放款業務，原因在於房貸有不動產設定抵押擔保，在房價長年處於高檔的大環境下，銀行不擔心放款變呆帳，加上目前市場升息態勢明確，未來升息時，房貸放款利息收入有助於挹注獲利表現，讓房貸業務成為銀行獲利重要支柱之一。

但為遏止房價飆漲引發的民怨，財金部會積極祭出政策工具打炒房，金管會更明示將啟動金檢檢視銀行的房貸放款，在政策緊盯壓力下，也讓銀行在承做房貸時備感壓力。

據了解，為避免遭主管機關盯上，已有銀行自主性的將放款的警戒線從《銀行法》第 72 條之 2 的 30% 上限，自主性的下修至 28%，避免房貸放款餘額水位過高遭監理機關盯上。

此外，根據現行法規規定，銀行承作不動產放款十，備抵呆帳提存比率應至少達 1.5，換言之，當銀行房貸放款餘額增加時，要準備的提存金額也越多，進而削弱獲利動能，甚至是未來配息能力，也讓銀行陷入為難。