〈房產〉全台最大捷運聯開案「M.Ark新北捷鑽」啟動招商 估將引資520億元

全台最大捷運場站開發案「M.Ark 新北捷鑽」即將進行招商，主要開發基地為新北環狀線十四張站暨南機廠土地，預計將開發 25 萬坪量體，民間投資總金額預估達 520 億元，將於明年第一季公告招商。

此一招商案今 (29) 日舉辦說明會，由招商總顧問仲量聯行協助新北市政府舉辦，今天吸引了包括富邦建設、新光人壽、遠雄建設 (5522-TW) 出席。

全台最大捷運場站開發案「M.Ark 新北捷鑽」模擬圖。(圖：新北市政府提供)

本次會議由新北市長侯友宜親自出席，招商總顧問仲量聯行董事總經理趙正義表示，十四張站為新北環狀線與安坑輕軌交會站，位居新店溪河畔，基地面積約 4.3 萬坪，規劃開發的 17 棟複合式大樓聚落，北案現況已完成地上一樓及地下二樓的共構空間的興建，這次預估可興建約地上層 30-43 層、地下 2 層，總樓地板面積約 25 萬坪的捷運商辦、住宅及商場等多棟複合式開發大樓。

該大樓具環狀線及安坑輕軌雙捷運優勢，以環狀線連結新店線、安坑輕軌連結安坑地區，塑造大新店生活圈，且藉由快速道路 15 分鐘直達信義計畫區、串聯雙北核心地區，交通便捷將成為雙北重要核心發展區域。

新北捷運局指出，此開發案預計明（2022）年第 1 季公告招商，第 4 季綜合評選最優申請人，順利簽約後可望於 2024 年開工。