〈房產〉北市辦公室空置率10年新低 信義區每坪租金逾3000元

北市舊有大樓持續拆除重建、又無新建大樓空間釋出，商仲業者統計，第四季北市辦公室總量體不增反減，甚至跌破 100 萬坪，僅 99.5 萬坪，空置率不到 5%、僅約 4.12%、兩項數字均創 10 年新低紀錄；租金方面，台北市整體平均月租金達每月 2377 元，較 2020 年上漲 1.8%，信義區每坪每月租金 3035 元，高出平均值 28%，年增 2.14%。

根據高力國際最新發布的最新統計顯示，2021 年商辦租賃市場依然平穩成長，維持租金漲且空置率跌的趨勢。全年度來看，今年總釋出的新增量體達 2.9 萬坪，在企業自用及預租戶全數遷入下，全年淨去化量達 4 萬坪，各級大樓空置率全面下降。

租金來看，台北市整體平均租金來到每坪每月 2377 元，較 2020 年上漲 1.8%，頂級大樓更來到每坪每月 3419 元，年漲幅 2.73%、A 級大樓租金每坪每月 2455 元，年增率達 1.28%、B 級大樓租金也來到 1969 元，漲幅為 1.51%。

分區租金來看，信義區平均租金為每坪每月 3035 元，高出平均值約 28%，較去年成長 2.14%，且與其他商圈租金差距越來越大。租金成本最低的兩個商圈分別為南京東路四五段與西區，由於這兩區長年缺少新增供給帶動，租金一直以來處於微變動情況，要等待鼎越開發京華城原址案及台北雙子星案釋出之後，才有機會看到較大幅度的拉抬。

展望明年，高力國際辦公樓及工業服務部資深執行董事楊慧明認為，2022 年台北市商辦租賃市場仍對於房東端較有優勢，包括台灣經濟基本面佳，企業營運穩定，這些都有助於維持 2022 年的租賃動能，整體去化預估將有 3 萬坪，而明年將落成的 1.7 萬坪對舒緩市場需求壓力效果不大，

楊慧明表示，2022 年空置率持續下探，平均租金將維持與今年同等約 2% 的漲幅，來到每坪每月 2425 元。不過新冠疫情反覆不確定，仍將使跨國企業對於擴編增租維持謹慎態度，在產業趨勢轉變的帶動下，科技業、電子業、線上相關行業仍將持續主導未來 1-2 年的租賃需求。

另外，觀察內科與南港等兩大產業聚落租金現況，第四季內科空置率約 5.27%，持續處於低點，平均租金持續走揚，每坪每月租金 1,247 元；而南港本季因有經貿園區台肥 C2 大樓落成，空置率雖攀升至 9.99%，租金也受拉抬，達每坪每月 1589 元。進一步討論這兩個目前台北市最主要產業聚落明年的供給預測，預計 2022 年南港將有 3.8 萬坪、內湖將有 6000 坪的新增供給釋出，而趁著目前科技業及電子業承租戶主導市場需求的態勢下，可望帶動南港成為另一個科技產業聚落。