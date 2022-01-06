〈房產〉永慶房產集團全台店數近1400店 加盟四品牌21店去年業績突破1億元

永慶房產集團加盟事業成立 20 周年了！「打造台灣最好的房仲服務，持續帶動產業向上提升！」是永慶成立之初，創辦人孫慶餘董事長立下的目標與願景。儘管歷經網路泡沫、金融海嘯、SARS、新冠肺炎等危機，因堅持「新式仲介」經營模式、「先誠實再成交」服務理念、並創新科技優化服務，讓永慶屢屢逆勢突圍飛躍成長。

在「共享成長」的理念下，永慶房產集團旗下加盟三品牌－永慶不動產、有巢氏房屋、台慶不動產，有集團的奧援快速成長、市占遙遙領先，更多次拿下服務大獎肯定。2021 年新推出的加盟品牌─永義房屋，展店數也超前達標，刷新台灣房仲加盟品牌展店紀錄。

永慶房產集團全新加盟品牌「永義房屋」自 2021 年 7 月開放加盟，吸引內外部加盟店東青睞，不受疫情影響，半年內刷新多項紀錄；其中，已簽約加盟店東直逼 100 位、第一家加盟店在第一個月的業績就衝破 1000 萬元、客戶委託件數高達 400 件，永慶房產集團今天更宣告永義房屋 2022 年目標開出 100 店。

永慶房產集團全新加盟品牌「永義房屋」，宣告 2022 年目標開出 100 店！(圖：永慶房產集團提供)

不只成立全新加盟品牌，永慶加盟事業 2021 年度五大績效再創新高，震撼業界！「總成交金額」站上 6000 億元大關、較 2020 年增 3 成，「店總業績」突破 260 億元、較 2020 年成長 3 成 5，「總成交件數」突破 4 萬 9 千件，「聯賣業績」逾 76 億元、有近 6 成的成長，帶動「單店平均業績」一舉衝破 2800 萬元，穩坐房仲第一品牌。

今 (6) 日在新北市政府多功能集會堂永慶加盟四品牌也盛大舉辦「2021 全國菁英會頒獎典禮」，來自全台上千名房仲菁英共襄盛舉，接受屬於他們的榮耀！以超強績效再次驗證，永慶加盟四品牌是房仲菁英的最強創業和最佳發展平台。

在董事長孫慶餘對產業發展的創新遠見、對誠實服務的堅持要求下，永慶房產集團從一家店，發展成為台灣最大房仲集團，2021 年全台服務據點接近 1400 店，店數市占直逼 4 成 (註)，在全台 19 縣市穩居市占第一，持續拉大與其他品牌的差距。

回顧 30 多年前，買賣房屋沒有法令可管，消費者的權益沒有保障，孫慶餘董事長與朋友創立台灣第一個房仲加盟平台「大台北仲介聯盟」(住商不動產的前身)，引進「新式仲介 - 不賺差價、只收取固定服務費」經營模式，推動產業進入「房仲 1.0 - 新式仲介時代」。成立永慶房屋後，孫慶餘董事長又投入十年時間推動《不動產仲介經紀業管理條例》立法通過，帶領產業邁向「房仲 2.0 - 法制仲介時代」。為讓「新式仲介」理念與永慶的「先誠實再成交」服務精神，能快速擴及全台讓更多民眾受益，陸續於 2002 年成立永慶不動產、2003 年成立有巢氏房屋、2012 年再成立台慶不動產。

孫慶餘董事長分享，當年創立堅持「新式仲介」精神的永慶房屋，是業界的「一滴清流」，然而有了永慶房屋成功經驗，開始推出加盟品牌，希望以行業共好的理念，找到優秀的、志同道合的加盟店東，把「新式仲介」理念推廣出去，創造出讓消費者信賴的品牌，20 年來堅持「先誠實再成交」的理念，吸引眾多加盟店東近悅遠來，現全台房仲店數接近 1400 店的永慶集團已是市場主流。

回憶 2019 年實價登錄修法失敗時，孫慶餘董事長率先政府推出「實價登錄 3.0」將成交行情揭露至門牌，要提供消費者完整透明的資訊，很快就獲集團下各加盟店東 / 長的認同，主動要求加入，也證明了「先誠實再成交」已經是永慶全集團的服務 DNA。

2020 年永慶旗下所有門店就已落實「實價登錄 3.0」，2021 年「實價登錄 2.0」及「房地合一稅 2.0」政策終於雙雙上路，讓房仲業進入「房仲 3.0－誠實仲介時代」；內政部花敬群政務次長出席永慶捐助成立政大不動產研究中心時，就公開感謝「永慶為國家的居住正義踏出重要一步。」永慶也在 2020 年推出「永義房屋」，期待藉這個支持居住正義、主張行為合乎正義的新品牌，號召更多理念相同的加盟店東加入，與原有的三個加盟品牌一同落實「先誠實再成交」精神，為客戶圓滿成家。

永慶加盟擁有業界唯一成功運作的聯賣平台，四品牌落實「一人委託、千店聯賣、萬人銷售」服務承諾，加快成交效率，讓 2021 年「聯賣業績」突破 76 億元，較 2020 年成長 5 成 8；「聯賣成交件數」也從 1 萬 1000 件成長至 1 萬 5000 件，推升「單店平均年業績」飆破 2,800 萬元，年增 2 成，寫下新高紀錄。

特別是眾多加盟店突破過去的業績紀錄！2021 年「店總業績突破 3 千萬元」的加盟店數逼近 300 店，較 2020 年成長超過 5 成；「店總業績破億元」的加盟店高達 21 店，較 2020 年翻了 1 倍之多。個人業績部分也毫不遜色，得獎人數歷年最多！「年度業績突破 200 萬元」超過 4,200 人，較 2020 年成長 53%；「年度業績突破 500 萬元」破千人，「年度業績突破 1000 萬元」的經紀人，更創紀錄多達 200 位，是 2020 年的近 2 倍，實踐永慶加盟總部「幫加盟店賺錢」與「打造人員最佳發展平台」的承諾。

從「六都買賣移轉棟數」推估全台房市交易量，較 2020 年同期成長僅 7%，而永慶加盟四品牌的全年成交件數高達 4.9 萬件，年增 1 成 7，成長幅度為市場的 2 倍！總成交金額 6000 億元和店總業績 260 億元，分別年增 3 成和 3 成 5，展現永慶加盟總部建構的競爭力，能帶領加盟店東不僅穩健經營，績效更是領先市場。

永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成分享，除了品牌力、聯賣力、科技力、行銷力，永慶加盟總部的全力支援，也是加盟店東長選擇加盟的重要關鍵！像是 2021 年碰上疫情三級警戒，孫慶餘董事長就特別提撥 7,000 萬元經費，推出【戰勝疫情積極轉型】專案，力挺加盟店數位轉型，讓 2021 年績效不減、反成為歷年之最。

2021 年新加盟簽約數逾 240 店，以平均 1.5 天簽約開一店的速度擴大服務規模，現「房仲加盟第一品牌」永慶不動產朝全台 500 店邁進、「社區專家第一品牌」有巢氏房屋則邁向 400 店、加盟前五大品牌的台慶不動產也邁向 300 店，而主打「人機合體」的新品牌永義房屋，也創下驚人成績，上市半年簽約加盟店東直逼 100 位，永慶加盟四品牌已是房仲創業及從業的首選。

永慶房產集團不只績效好，在 2021 年《工商時報》台灣服務業大評鑑中，連續兩年包辦連鎖房仲業前三名，永慶不動產連續六年獲獎、五度奪銀，而成立未滿 10 年的台慶不動產也 3 度獲肯定，超車眾多房仲老品牌。莊志成總經理表示，未來永慶加盟四品牌會持續秉持集團「先誠實再成交」的理念，保障消費者權益，致力打造公平透明的房市交易平台，用誠實豎立台灣房仲業新標竿！

「2021 菁英會頒獎典禮」後，永慶房產集團全台尾牙大串聯，將自 2020 年 1 月 14 日陸續盛大展開，15 場尾牙宴席開 2000 桌以上，預估超過 2 萬人參與，規模和精彩程度更勝以往。

(註) 房仲店數以全台 15 大房仲品牌 (永慶四品牌 / 信義房屋 / 中信房屋 / 台灣房屋 / 住商不動產 / 東森房屋 / 太平洋房屋 / 21 世紀 / 全國房屋 / 優美地產 / 21 不動產 / 大家房屋)，官網公告店數為統計基準。

