聯邦快遞獲通用旗下Brightdrop交付首批電動貨車 綠色物流邁大步

聯邦快遞周五（17 日）從通用汽車新成立的事業部門 BrightDrop 接收 500 輛訂單中的首批 5 輛電動貨車，並計劃在 2022 年開始上路，往「綠色物流」邁大步。

雖然 Brightdrop 開發的電動貨車 EV600 僅占聯邦快遞 8.7 萬輛貨車的一小部分，但這意味著聯邦快遞綠色物流的決心，該公司計劃在 2025 年只購買電動貨車，並在 20240 年實現物流車隊全面電動化。

聯邦快遞永續長（CSO） Mitch Jackson 受訪時表示，交通運輸轉型是一大重點，儘管電動車在過去 10 年已廣泛使用，主要是由新創公司營運，但在開發與商業化之間仍存有差距，目前正在研究商用電動車的可擴展性，達成全面綠色物流需要大量的電動車。

EV600 在電池充飽的情況下續航里程可達 250 英里（約 402 公里），最大載重量可達近 1 噸重，聯邦快遞表示明年將於洛杉磯地區先發。根據美國汽車協會（AAA）數據，加州是美國對宅配要求最高的地區之一而且油價也是美國最高，聯邦快遞在該首發電動車送貨或可起到節省成本作用。

BrightDrop 預估，EV600 的充電成本比傳統貨車加油成本減少約 75%，聯邦快遞表示，電動車的維護成本也將低一半。節約成本是聯邦快遞邁向綠色物流的主因，但該公司也希望得到 ESG 投資者的關注。

BrightDrop 執行長 Travis Katz 表示，EV600 專為物流設計，並經過數百小時的上路測試，能讓物流更高效、駕駛更舒適，而最主要傳遞的訊息是永續為企業發展核心，有助於企業的社會責任，對投資圈來說也是一個很好的機會。

Wedbush 分析師 Dan Ives 預測，到 2023 年商用電動車的支出將達到 1.2 兆美元，並表示聯邦快遞是電動車領域的搖錢樹，因為該公司正積極在未來十年轉向電動化。此外，BrightDrop 獲聯邦快遞也是提高其電動車產品信譽的重要舉措，可能產生連鎖效應並讓其他客戶跟著走上電動車之路。

截稿前，聯邦快遞 (FDX-US) 盤中股價上漲 4.43%，每股暫報 248.99 美元，通用汽車 (GM-US) 下跌 5.31%，每股暫報 55.28 美元。