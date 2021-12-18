通用、Nikola交付新車 美國迎向2022年電動車執行年

通用汽車和尼古拉 (Nikola) 週五 (17 日) 均宣布，已開始向顧客交付新電動車，顯示更多新電動車將進入美國市場，2022 年汽車產業局勢可期。

通用汽車 (GM-US) 宣布一款新電動貨車，以及新款電動 GMC 悍馬，這兩款車都是基於通用 Ultium EV 平台打造。Ultium 本質上是通用汽車的標準化電池和電動機架構。

通用在新聞稿中說，「這是 Ultium 的初章，也是通用邁向至零排放未來過程的其中一個篇章。商用和零售顧客都將能從電動體驗中獲益。」

然而，開始交付電動車的消息並未提振通用股價，反而是通用汽車自駕部門 Cruise Automation 執行長離開公司的消息讓市場備感意外。

通用週五大跌 5.53%，收每股 55.16 美元，遜於大盤表現。S&P 500 和道指分別下跌 1.03% 和 1.48%。

沒有負面意外消息的尼古拉 (NKLA-US) 則逆轉早盤跌勢，收盤大漲 7.08%，收每股 9.98 美元。

尼古拉週五向加州的 Total Transportation Services 公司 (TTSI-US) 交付了第一輛 Tre 電池電動汽車 (BEV) 試點卡車。

尼古拉執行長 Mark Russell 表示：「尼古拉承諾今年第四季交付首輛 BEV，我很榮幸仍慶祝我們達到這個里程碑。」TTSI 已向尼古拉簽署 100 輛車的意向書。

Tre 是電池驅動的卡車，適合本地交付，單日續航力約 350 英哩。 Nikola 也計劃提供以天然氣為燃料的燃料電池驅動卡車。這些卡車的續航力和運輸能力將更大，適合長途路線。

雖然通用和尼古拉今年都設法向顧客交付新電動車，但大多數來說，今年是宣布電動車消息的一年，例如，通用概述了電池容量、新電動汽車、新電動汽車生產能力和供應鏈合作夥伴關係的計畫。展望未來，2022 年才是電動汽車的業務執行年。

除了通用和尼古拉，其他包括福特 (F-US)、特斯拉 (TSLA-uS)、Rivian Automotive (RIVN-US)、BMW 和奧迪以及其他車廠未來幾個月都可能開始展示新電動車。

投資者將有機會看到電動車自汽車、掀背卡車到重型商用車等，不同領域運輸市場上的銷售程度。

