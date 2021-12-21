通用再延Chevrolet Bolt停產日期至明年2月 盤中股價挫跌逾3%

通用汽車為能妥善解決旗下電動車 Chevrolet Bolt 的電池問題，周一（20 日）表示，將其位於密西根州生產該款電動車的 Orion 裝配廠停產時間再延至明年 2 月，先前曾宣布停產至明年 1 月 28 日。此消息影響通用汽車盤中股價跌逾 3%。

通用汽車表示，將繼續優先維修召回的汽車，集中在更換電池上，並表示如果有額外的生產計畫調整會另行通知，目前無限期暫停新款 Bolt 電動車銷售。

通用汽車總裁 Mark Reuss 曾在 10 月時表示，在恢復生產前會以維修召回車輛為主。

通用這次召回的 Chevy Bolt 電動車規模達到 14.1 萬輛，表示正與車用電池供應商 LG 化學共同努力尋找解決方案，而且也與 LG 電子達成協議，約 20 億美元召修成本絕大部分都由 LG 電子補償。

Orion 裝配廠自 8 月停產以來曾在 11 月重新開始生產，但僅維持兩周而已隨後又宣布停產至明年 1 月。

有知情人士表示，自該車款召修以來，通用一直把重心放在生產新的車用電池模組，而非生產新車。

不過在通用宣布召回 Bolt 電動車的一個月後，便重新啟動車用電池模組生產，同時通用也並未暫停其他電動車品牌生產，目前正開始交付新型的 GMC 電動悍馬車，另外據傳通用正開始為其他品牌如凱德拉克、雪佛蘭、GMC 或別克開發純電動車。

截稿前，通用汽車 (GM-US) 盤中股價受消息影響下跌 3.23%，每股暫報 53.32 美元。