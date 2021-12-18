〈美股熱門股〉嬌生疫苗利空頻傳跌近3% 通用內部對自駕車策略分歧

嬌生疫苗利空頻傳 下跌 2.76%

嬌生本周接連傳出負面消息，先是因疫苗對成年人容易產生血栓副作用，遭美國疾病管制預防中心 (CDC) 建議接種順序排在輝瑞與莫德納之後，接著又被研究機構指出其疫苗恐對 Omicron 無效，周五（17 日）股價下跌 2.76% 至每股 168.23 美元。

CDC 預防接種諮詢委員會日前開會時，一致投票推薦 18 歲以上成人應優先接種輝瑞 (PFE-US)/BioNTech(BNTX-US)（BNT）及莫德納疫苗、而非嬌生，CDC 主任 Rochelle Walensky 也表態支持。

CDC 已確認，有 54 例接種嬌生疫苗後出現血栓與血小板低下症狀（TTS）的罕見副作用，主要影響年輕女性，其中有 36 例須住加護病房觀察。

CDC 疫苗及安全小組主席 Keipp Talbot 博士表示，嬌生疫苗在男性、女性引發的 TTS 案例比之前預期還多，且影響的年齡族群更廣。

此外，由美國製藥公司 Vir Biotechnology(VIR-US) 旗下瑞士 Humabs Biomed SA 和華盛頓大學等機構聯合進行的研究顯示，美國的嬌生、中國國藥、俄國的 Sputnik V 三種疫苗對新冠變種病毒 Omicron 產生的中和抗體非常少，甚至至不會產生抗體。

研究也指出，莫德納 (MRNA-US)、阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）(ANZ-US)、輝瑞 BNT 疫苗對該病毒有效，但抗體反應較原始病毒株大大降低。

通用自駕車內部策略分歧、CEO 辭職 股價挫跌 5.53%

通用汽車周五傳出旗下自駕公司 Cruise 執行長 Dan Ammann 辭職，疑似因與高層內部策略存有分歧，消息影響該股挫跌 5.53% 至每股 55.16 美元。

通用總裁 Mark Reuss 拒絕對 Ammann 離職發表任何聲明，不過卻表示在 Cruise 技術長 Kyle Vogt 擔任臨時執行長，母公司與子公司的策略「完全一致」，暗示 Ammann 的離開是與母公司意見上有所分歧。

Reuss 受訪時表示，兩家公司已達成一致計畫，將加速推進聯合自駕汽車策略。

目前還不清楚 Ammann 確切的離職原因，事件發生前，華爾街分析師猜測 Cruise 從通用分拆出來會更有價值。

花旗分析師 Itay Michaeli 當日與通用訪談後表示，Ammann 閃辭的原因可能是與 Cruise 的首次公開發行 (IPO) 時機有關，因為通用認為 Cruise 是構成自駕車戰略中重要的一部份。