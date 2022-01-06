逾34萬股東注意！0050擬配息3.2元創同期新高

萬眾矚目的「國民 ETF」元大台灣 50(0050-TW) 坐擁超過 34 萬的股東，0050 今 (6) 日公告 2021 年度下半年的配息，每受益權單位預估發放 3.2 元，創下同期新高，將在 1 月 21 日除息，3 月 4 日發放配息，合計 2021 年度預計配息 3.55 元。

0050 是國內首檔發行的 ETF，近年國人熱衷被動式投資，該 ETF 長期優異的表現已成為許多人存股、退休金理財的主要投資工具。據集保結算所統計，2019 年底，0050 的受益人約 9 萬人，2020 年底增至 19.1 萬人，2021 年底受益人再成長到 34.6 萬人，也就是說，近兩年 0050 的股東數激增近三倍，同時，截至 2021 年 12 月底，0050 的規模也成長到 1760 億元，稱冠台股上市櫃 ETF，令該 ETF 的配息成果備受關注。

元大投信今天公告， 0050 的 2021 年度下半年配息第一階段評價，預估每受益權單位將配發 3.2 元，創下 2016 年該 ETF 從年配息改為每年兩次配息以來，同期最高的分配收益金額，後續除息前的 1 月 19 日，還會進行第二階段配息公告，確認實際的配發金額。

受惠台灣企業獲利提升， 0050 近年表現成長，歷次除息都有填息的好成績，於 2018、2019、2020 及 2021 年 7 月除息時，皆在除息日火速填息。今年台股獲利預期持續成長，投資人可留意參與 0050 的除息行情。

另一方面，元大投信響應 ESG 潮流，已正式採用晨星永續投資評級進行基金認證， 0050 成分股落實永續經營，帶動該 ETF 榮獲晨星永續投資最高 5 顆地球評級，這代表投資人持有 0050，不僅參與台灣經濟成長的果實，也能兼顧 ESG 投資需求。

元大投信提醒，投資人參與 ETF 配息時，應同步留意報酬率及配息率，高配息率不等同報酬率，並需注意 ETF 的配息頻率，半年配息或季配息等一年多次配息的產品，可能有各次配息金額不一致，使 ETF 配息率波動，甚至單次配息率大幅衝高的情形，投資人應合理評估配息水準。