基士德-KY去年營收19.61億元年增逾6% 積極開發在台業務

水處理環保設備及技術服務商基士德 - KY (6641-TW) 今 (5) 日公布 2021 年 12 月營收，為 2.22 億元，仍處歷史高檔區，月減 0.12%，年增 11.28%，2021 年全年營收 19.61 億元，年增 6.16%，基士德也將積極開展台灣業務。

基士德 - KY 2021 年第四季營收為 5.84 億元，為 2021 年單季最高，季增 15.05%，年減 3.13%。

基士德 - KY 台灣區銷售在 2021 年大幅成長，已成立的台灣子公司「基士德環科」已取得「環保工程專業營造業資質」， 並於 12 月取得高雄榮總污水處理標案，2022 年將積極結合策略合作廠商，參與各項公共工程標案及各行業智能及水處理相關業務。

基士德 - KY 主管指出，台積電 (2330-TW) 前進高雄投資落點高雄五輕舊址，高市府採取「分區發包、同時整治」策略，並改變整治工法，以大幅縮短工期。基士德轉投資的台灣裕山環境公司所承包五輕第三區之土壤整治工程進展順利，未來高市府將陸續發包第二區、第五及第六區相關標案；因疫情延宕的各政府單位相土壤整治工程及機械生物處理垃圾工程也將逐步展開，有助業績及獲利成長。

由於中國大陸 2021 年實現「十四五」的良好開局，2022 年經濟以「穩字當頭」追求「穩中求進」。基士德 - KY 指出，政府政策將引導金融機構加大對實體經濟，特別是對小微企業、科技創新、綠色發展的支持，在經濟由高速增長轉向高品質發展過程中，污染防治和環境治理是需要跨越的一道重要關口，政策支持下，大陸環保市場發展仍可期待。

基士德 - KY 2021 年前三季稅後純益 1.4 億元，年增 5.63%，每股純益 4.17 元。