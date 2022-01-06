IT支出提前發動 今年成長堪憂 Adobe、Salesforce遭瑞銀降評重挫7%

瑞銀分析師 Karl Keirstead 下調軟體公司 Salesforce.com 和 Adob​​e 的股票評級，主張這兩家公司 2022 年的成長可能會讓投資者失望，令其週三股價重挫。

Keirstead 將這兩家股票評級自「買進」降至「中立」，針對 Salesforce 目標價，自 310 美元砍至 265 美元，而 Adobe 目標價則自 635 美元下修至 575 美元。

Salesforce (CRM-US) 週三大跌 20.56 美元或 8.28%，收每股 227.67 美元；Adob​​e(ADBE-US) 重挫 39.57 美元或 7.14%，收每股 514.43 美元。科技股加權的那斯達克綜合指數同日大跌 3.34%。

該評級降評適逢軟體股 2022 開局艱難之際，因為利率將上升，投資者將注意力轉移到更便宜的替代品上。

Keirstead 在針對 Salesforce 的研究報告寫道，在與 20 多位企業 IT 高層交談後，他認為 2020/2021 期間 IT 支出流向銷售與營銷軟體的程度高於大多數投資者想像，這對該公司 2022 年的成長率帶來壓力。

Keirstead 寫道，過去的 18 個月裡，前台銷售、營銷和顧客參與等軟體的 IT 支出增加，考量到後疫情時期顧客購買行為的錯位，這一點並不奇怪，雖然也有許多顧客 2022 年也規劃類似的支出成長，但其他許多客戶已經開始減少支出。

他還認為，Salesforce 的 MuleSoft 軟體整合單位近期的問題可能會繼續存在，因客戶指出技術問題以及來自亞馬遜 (AMZN-US) 和 Alphabet (GOOGL-US) 的產品競爭激烈。他認為，Mulesoft 需要花費 1-2 季以上的時間才能扭轉局面。

針對 Adobe，他也舉出類似的謹慎觀點，再次指出企業原定 2022 年的 IT 支出提前至 2020 -2021 年間發生。Keirstead 寫道，受訪的企業高層有 2/3 表示，2021 年提高在 Adobe 軟體的支出，而這個增長力道可能在 2022 年放緩。

Keirstead 寫道，一些客戶指出，在家工作的趨勢使得對 Adobe Creative Suite 許可證數量的需求提高，且證據表明該公司的營銷、電子商務和分析軟體產品也出現同樣的趨勢。

Keirstead 補充，若投資者想在當前利率環境中採取防禦措施，建議將焦點轉向微軟 (MSFT-US) 和 ServiceNow (NOW-US)。

然而，在美股大盤走低的帶動下，微軟和 ServiceNow 並未受到分析師評語提振，週三分別收挫 3.84% 和 5.16%。