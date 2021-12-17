看漲通訊軟體長期成長趨勢！高盛：買這2家比買Zoom還有賺頭

高盛分析師 Kash Rangan 表示，通訊軟體處於長期成長週期，但比起投資 Zoom (ZM-US) 有更好的投資標的。

Rangan 週四開始追蹤報告「通訊協作」產業，分析了 7 檔股票，其中包括評級為「中立」的 Zoom。

Rangan 看好整體機會，他發現通訊軟體的潛在市場接近整體長期企業軟體支出的 30%，許多情況下可取代傳統軟體和服務，並「延續了軟體擴展到更廣泛經濟的總體趨勢。」

Rangan 承認，到目前為止，通訊產業的雲端滲透程度不高，但大眾接受度正逐漸上升，產業成長超過 30%。

針對 Zoom，Rangan 認為該公司「仍可望成為該產業最具戰略應用軟體」，但在經過 5 季高速成長之後 (季度營收年化成長率在 169% 至 369% 之間)，Zoom 目前面臨更高的同業競爭，且小型客戶的流失率更高，因此要長期保持 25% 的成長將會是公司的一大挑戰。Rangan 給予的目標價為 200 美元。

Rangan 對 RingCentral (RNG-US) 和 Twilio (TWLO-US) 股票均給予「買進」評級，目標價分別為 240 美元和 350 美元，按現行股價計算，兩者潛在回報率都超過 30%。

他認為，RingCentral 具有 「大市場上多年高營收成長」的高度能見性，因其競爭定位大幅改善，且具有完整的多模式通訊和協作平台，其價值主張也因為新冠疫情而獲得提升。

至於 Twilio，Rangan 主張該網站通訊服務供應商能與開發者高程度想法共通，其管理層預計未來 4 年的成長年率都將超過 30%。

Rangan 對於聯絡中心軟體供應商 LiveVox Holdings (LVOX-US) 和軟體開發和項目管理工具供應商 Atlassian (TEAM-US) 均給予「中立」評級。

另外，Everbridge (EVBG-US) 和 Citrix Systems (CTXS-US) 則遭評為「賣出」。

Everbridge 專司為企業和政府機構提供大規模通知服務，Rangan 認為，該公司執行長甫離職，可能令其面臨「近期執行和中斷的風險」。至於 Citrix 則正在經歷「複雜的雲端轉型期」，導致推遲部分財務目標，且因正在經歷管理層的變動，取消了原定 10 月舉行的分析師日。