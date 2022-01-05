中國電動車新創欲超車特斯拉 紛紛靠攏輝達自駕技術

繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）周二（4 日）表示，已與中國電動車製造商達成更多協議。後者盼利用輝達的技術研發自駕車的軟體驅動功能，意圖與美國電動車龍頭特斯拉 (TSLA-US) 競爭客戶。

輝達自動駕駛汽車部門副總裁兼總經理阿里卡尼（Ali Kani）在消費性電子展（CES）科技會議上演講時，列舉出幾間採用公司旗下自駕車解決方案「NVIDIA DRIVE」作為新車運算功能的中國電動車製造商，包括北極星（Polestar）、小鵬汽車 (XPEV-US)、蔚來汽車 (NIO-US)、智已汽車（IM Motors）、理想汽車 (LI-US)、R 汽車（R Auto）。

輝達表示，汽車供應商與合約製造商德賽西威（Desay）、偉創力（Flex）、Quanta、Valeo、ZF 也將採用自家 DRIVE 平台，作為其自駕車系統基礎。

輝達先前曾表示，未來六年內將實現 80 億美元的汽車業務收入，而周二的會議凸顯中國蓬勃的電動車市場對輝達擴大汽車業務收入野心的重要性，目前汽車業務僅占輝達總營收的一小部分。

此外，輝達也正在尋找新興的電動自駕卡車的發展契機，同日宣布自動駕駛卡車新創公司 TuSimple(TSP-US) 將採用自家晶片研發自駕車用電腦，並作為感應器和車輛操作的動力來源。

然而在中國電動車製造商紛紛靠攏輝達時，輝達必須面臨的問題也不少，包括應對美中兩國緊張關係，以及中國監管規定禁止境內汽車數據外流。不過輝達汽車部門副總裁夏皮羅（Danny Shapiro）表示，公司會使用中國合作夥伴與中國的數據中心，確保訓練自駕車的人工智慧數據留在中國。

目前不論新舊汽車製造商都在追趕特斯拉欲率先推出軟體驅動功能，這些功能可透過線上更新改變車輛性能、電池續航里程或自動駕駛能力。高效能的車用電腦對所謂的軟體驅動汽車非常重要，也替輝達等公司開創全新市場。

截稿前，輝達 (NVDA-US) 盤中股價下跌 4.68%，每股暫報 287.11 美元。