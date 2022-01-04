債券遭拋售 5年期美債殖利率創近2年新高

美國國債殖利率 4 日連續第二天上漲，5 年期殖利率觸及新冠疫情前的最高水平，因為投資人越來越相信美國聯準會 (Fed) 將會從 5 月開始升息，全年至少升息 3 次。

5 年期美國國債殖利率攀升 4 個基點至 1.395%，為 2020 年 2 月 20 日以來最高水平；而 30 年期國債殖利率站上 200 日移動均線。由於美國 ISM 製造業指標跌幅超過預期，殖利率從高點小幅回落。

在 3 日債券拋售將 10 年期國債殖利率推高近 12 個基點，創 2009 年來最糟的新年開局走勢後，整體殖利率曲線連續第二天上漲。2 年期國債殖利率自 2020 年 3 月以來首次突破 0.80%。

雖然 omicron 變種病毒的出現擾亂了全球市場，並導致債券殖利率在去年 11 月下旬暴跌，但美國國債交易員現在押注 omicron 的快速傳播將增加美國經濟的通膨壓力，而不是降低。

BMO Capital Markets 美國利率策略主管 Ian Lyngen 表示：「Fed 將疫情壓力定義為主要是通膨方面而非成長方面的擔憂，無疑為國債殖利率走高邁進奠定了政策背景。」

此外，企業往往在年初出售債券，也對美國國債構成拋售壓力。債券價格與殖利率成反比。