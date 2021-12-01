AWS推出新款晶片 與英特爾、輝達等大廠較勁

亞馬遜網路服務公司（AWS）周二（30 日）發布兩款新的客製運算晶片 Graviton 3 與 Trainium，不僅成本低、效能也更加優化，與英特爾 (INTC-US)、輝達 (NVDA-US)、AMD(AMD-US) 等晶片製造商較勁意味濃厚。

AWS 在 re:Invent 大會上推出的 Graviton 3 ，是基於 Arm 架構設計的人工智慧（AI）推理應用晶片，較前代處理速度快 25%。AWS 表示，該款晶片針對高性能運算、批量處理、媒體編碼、科學模組、廣告服務與分布式分析等工作負荷進行優化，很快就會應用在新款 C7g 的 EC2 雲端伺服器。

AWS 的 EC2 運算與網路服務副總裁 Dave Brown 表示，Graviton 3 性價比將比英特爾晶片更高。

AWS 還公布另一款 Trainium 晶片，該晶片主要用於訓練機器學習運算模型，成本較輝達的旗艦晶片低 40%，預計在不久後推出。

雖然 AWS 看似與英特爾、輝達、AMD 互相競爭，但彼此仍保持密切合作關係，例如 AWS 正與輝達合作，運用其 Graviton 晶片，提供 Android 遊戲開發商以串流方式將遊戲傳輸至手機。Brown 說，AWS 希望透過提供額外的晶片選擇，保持其在運算市場的競爭力。

市場研調機構 Gartner 的副總裁兼分析師 Raj Bala 表示，從長遠來看，晶片公司應該認真看待來自 AWS 的競爭。

目前大部分雲端運算客戶都使用英特爾與輝達的晶片，因為幾十年來的軟體都在這兩種晶片上運行，只有能夠重新編寫自家軟體的公司的公司，才有可能嘗試 AWS 新推出的晶片。

如同 AWS 在 15 年前剛成立一樣，只有小型精通技術的用戶採用其服務，隨時間推進才逐漸發展成主流公司，目前正朝向與思科 (CSCO-US) 等一樣規模的公司發展。

Bala 說：「這對英特爾而言是不利的影響。」

亞馬遜 (AMZN-US) 周二股價下跌 1.53%，每股報 3,507.07 美元。