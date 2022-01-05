〈美股盤後〉科技股下殺 道瓊續創新高

美股週二 (4 日) 科技股遭逢賣壓，蘋果與特斯拉殞落，那指、標普與費半指數收黑，能源、金融和工業對經濟敏感板塊走揚，道瓊指數漲逾 200 點，續創歷史新高，台積電 ADR 漲逾 3%。

經濟數據意外爆冷，美國供應管理協會 (ISM) 週二公布，去年 12 月全國製造業活動指數降至 58.7，遜於預期，創去年 1 月以來最低。

此外，美國勞工部週二發布職位空缺及勞動力流動 (JOLTs) 調查報告，美國去年 11 月職位空缺為 1056 萬，略低於 10 月份的 1109 萬。11 月離職人數飆至 453 萬，創歷史新高，顯示 Omicron 疫情帶來「大辭職潮」。

政經消息方面，石油輸出國組織及其產油盟國 (OPEC+) 週二召開部長級會議，同意 2 月維持現行每月日增產 40 萬桶原油計畫，帶動油價與能源股走揚。

華爾街持續關注聯準會 (Fed) 相關消息。美國明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 一反過往鴿派觀點表示，他支持今年升息 2 次，以應對通膨帶來的風險。

截稿前，根據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據，全球確診數已飆破 2.94 億例，死亡數突破 545 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 92.1 億劑疫苗。美國疾病控制與預防中心 (CDC) 數據估計，截至 1 月 1 日這週 Omicron 已占到全美新增病例的 95.4%。

週二 (4 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 214.59 點，或 0.59%，收 36,799.65 點。

那斯達克指數下跌 210.08 點，或 1.33%，收 15,622.72 點。

標普 500 指數下跌 3.02 點，或 0.06%，收 4,793.54 點。

費城半導體指數下跌 18.2 點，或 0.45%，收 4,009.0 點。

標普 11 大板塊有 5 大板塊收紅，能源、金融和工業領漲，醫療保健、科技和非必需消費品板塊領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王集體收黑。蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.27%；Meta (原臉書) (FB-US) 跌 0.59%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.41%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.69%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.71%。

道瓊成分股多收高。開拓重工 (CAT-US) 上漲 5.35%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 3.79 %；美國運通 (AXP-US) 上漲 3.21 %；Salesforce (CRM-US) 下跌 2.83%；思科 (CSCO-US) 下跌 2.45%。

費半成分股漲跌不一。AMD (AMD-US) 下跌 3.87%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 2.76%；英特爾 (INTC-US) 跌 0.13%；美光 (MU-US) 漲 0.62%；高通 (QCOM-US) 漲 0.55%；應用材料 (AMAT-US) 跌 0.98%。

台股 ADR 僅聯電下滑。台積電 ADR (TSM-US) 漲 3.57%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.13%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 1.12%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.17%。

企業新聞

福特汽車 (F-US) 週二噴漲 11.67% 至每股 24.31 美元。福特 F-150 Lightning 電動皮卡熱賣，該公司宣布要將這款車型年產能增加近一倍，達到 15 萬輛。

Verizon (VZ-US) 上漲 1.96% 至每股 53.47 美元。AT&T (T-US) 上漲 0.83% 至每股 25.64 美元。美電信商 AT&T 和 Verizon 週一拒絕延後 5G 部署請求後，態度一夜反轉，兩家公司已同意將 C 波段無線頻譜的部署延後 2 週。

Sea(SE-US) 重跌 11.41% 至每股 197.84 美元。騰訊週二宣布出售約 1450 萬股的 Sea Limited(SE-US) 股權，套現逾 30 億美元，將資金用於其他投資與社會計畫。

經濟數據

美國 12 月 ISM 製造業指數報 58.7，預期 60.2，前值 61.1

美國 11 月 JOLTs 職位空缺報 1056 萬人，前值 1109 萬人

華爾街分析

美股主指週二漲跌不一，10 年期美債殖利率走升，Brandywine Global Investment Management 投資組合經理 Patrick Kaser 表示，美債殖利率上升可能是一個訊號，表明債市對經濟增長更有信心，聯準會升息的可能性更大。

摩根大通分析師表示，儘管迄今為止股市表現強勁，但還有進一步上漲空間，Omicron 被證明是更溫和的病毒。

美股財報季即將開跑，下週將由金融股揭開序幕，FactSet 數據顯示，分析師估計標普成份股企業 (去年) 第四季獲利年增達 22%。

Abrdn 投資經理 James Athey 表示：「Omicron 以輕症為主，帶來的更少干擾和更少封鎖措施的可能性，所有這些因素都會直接影響收益預期。」

美國銀行財富管理投資長 Eric Freedman 表示：「財報預計會很強勁，但我們認為，由於對 Omicron 的擔憂，公司對第一季的財測可能會有些模糊。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主