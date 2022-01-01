2021年美股精彩收官 2022年更具挑戰

2021 年對美股來說顯然是個好年頭，三大指數全年漲幅皆超過 20%，道瓊指數年漲幅達 20.23%，標普年漲 28.79%，那指年漲 23.20%，但華爾街分析師認為，明年美股將面臨更具挑戰的環境。

多項因素推動美股 2021 年走高，包括聯準會 (Fed) 維持近乎零利率，疫苗普及率提高下，與疫情相關限制放寬，就業市場反彈，零售銷售強勁，住房建設蓬勃發展，石油和天然氣大漲帶動能源股衝高等。

聯準會 (Fed) 主席鮑爾 11 月意外轉鷹，稱不再以「暫時性」形容通膨 (圖片：AFP)

美國 11 月非農就業報告出爐後，華爾街因擔憂通膨非暫時性、聯準會退場等，美股道瓊在 11 月 8 日見頂後開始走低，一直下滑到 12 月 1 日，接著投資人轉向買入蘋果等大型股，加上年底聖誕行情反彈，美股重回歷史高位徘徊。

回顧過去一年，自 2001 年以來編制的彭博數據顯示，標普 11 大板塊全年漲幅首次實現兩位數增長，能源股為最大贏家。

標普成分股年度表現最佳的前五名個股如下：

世界上最大的鑽石珠寶零售商 Signet Jewelers (SIG-US) 年漲 219.29%

德文能源 (DVN-US) 年漲 182.85%

石油和天然氣勘探與生產公司 Range Resources (RRC-US) 年漲 166.27%

馬拉松石油 (MRO-US) 年漲 146.33%

福特汽車 (F-US) 年漲 136.29%。

值得一提的是，一些疫情受惠股在今年命運多舛，美國食品藥物管理局 (FDA) 近月批准輝瑞和 Merk 新冠口服藥後，莫德納 (MRNA-US) 就算全年表現不俗，但仍較 8 月份創下的 52 週高點下跌近 50%。全球帶動起一股「居家健身潮」讓運動器材製造商 Peloton (PTON-US) 去年狂飆漲 434%，但該股今年慘跌 75.50%。

莫德納 (MRNA-US) 就算全年股價表現不俗，但仍較 8 月份創下的 52 週高點下跌近 50% (圖片：AFP)

展望 2022 年，分析師認為明年美股將面臨更具挑戰的環境。除了「通膨」、「新冠疫情」和「地緣政治」等因素持續左右美股外，「聯準會升息」也即將登場。

有分析師稱，明年若發生 5 件事將可推動美股走高。

首先，Omicron 不如 Delta 變種病毒致命，更多的人接種疫苗，學會帶著口罩生活，並定期接種疫苗。其次，一些通膨壓力得到緩解，尤其是能源價格帶來的壓力。第三，美國經濟的基本面將使人們以更高的薪資重返職場。第四，烏克蘭、台灣和伊朗的全球緊張局勢有所緩解。最後，美國期中選舉順利。

分析師認為，如果上述假設能實現，將推動明年美國經濟持續保持增長且 Fed 升息影響將會是有限。