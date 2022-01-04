全美第一！蘋果市值一度衝破3兆美元大關

蘋果週一 (3 日) 再度創造輝煌紀錄，盤中市值突破 3 兆美元大關，成為美股史上首家市值超過 3 兆美元的企業，再度凸顯蘋果在全球經濟的主導地位。

美國科技巨頭蘋果在 2018 年 8 月初，成為美國首家市值破 1 兆美元的上市企業後，到 2020 年 8 月 19 日再成為第一家市值 2 兆美元上市企業，這段期間身價足足暴增 1 倍，

蘋果 900 億美元庫藏股計畫、散戶湧入，以及元宇宙等題材發酵之下，讓蘋果去年股價屢創新高。蘋果週一盤中股價站上 182.88 美元，改寫盤中新高，其市值成功衝破 3 兆美元，但蘋果終場收紅 2.50% 至每股 182.01 美元，市值回落至 2.99 兆美元左右。

自 2021 年初以來，蘋果股價已上漲約 38%，這表明投資者仍然看好蘋果股票及其營利能力，認為蘋果股價還有上行空間。蘋果 2021 會計年度營收年增 33% 至 3660 億美元，除 iPhone 外，蘋果產品類別增長最強勁的是服務業務，其中包括來自 App Store 的銷售。

(圖片：AFP)

摩根士丹利分析師 Katy Huberty 去年 12 月將蘋果目標價從 164 美元上調至 200 美元，維持「買入」評級，預期蘋果將受益於 AR/VR 眼鏡以及電動汽車等新產品、App Store 營收將超乎其預期、去年 12 月當季蘋果 iPhone 將發貨量達 8300 萬部，比預期多出 300 萬部。

最近在疫情、聯準會 (Fed) 退場帶來的市場不確定時期當中，投資者將蘋果視為避風港，主因是蘋果擁有強勁的資產負債表和巨大現金流，蘋果將其資金用於投資新品、庫藏股與支付股息來回饋股東。

截稿前，蘋果邁入 3 兆美元俱樂部後，其他科技巨頭亦努力追趕，微軟 (MSFT-US) 市值約 2.50 兆美元，亞馬遜 (AMZN-US) 市值約 1.73 兆美元，以及 Meta (FB-US) 市值約 9400 億美元。