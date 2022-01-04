美元兌日圓站上近5年新高 交易員押注聯準會將提前升息

美元兌日圓周二 (4 日) 衝上近 5 年的新高點，部分原因來自美債殖利率上漲的提振。儘管美國新冠病例激增，但交易員押注聯準會將提前升息。

美元兌日圓一度升至 115.815，是 2017 年 1 月 11 日以來首次，10 年期美債殖利率隔夜攀升 12.5 個基點，自 11 月 24 日以來首次觸及 1.6420%。美元指數來到周一的高點 96.328 附近。

Gaitame.com Research Institute 資深研究員 Takuy​​a Kanda 表示，公債殖利率隔夜上漲，加劇了對美國和日本之間的利差將擴大的預期。

交易商稱，日本進口商也出於結算目的購買美元。

巴克萊駐東京資深外匯策略師 Shinichiro Kadota 指出，市場消化了美國在 2022 年更激進的升息情景及其風險，這絕對是美元的關鍵支撐。今年的關鍵問題成為—通膨會在何時、何處達到頂峰？

周二也是日本股市今年首個交易日，在日圓走貶的背景下，東京股市飆升，日經指數上漲 1.7%，來到 1 個多月以來最高。

日圓貶值使出口商能夠將海外利潤匯回國內，賺取更多收入，並有助於提高日本製造產品在國外的競爭力，但與此同時，也會導致本國能源和食品價格上漲，從而給家庭消費帶來壓力。