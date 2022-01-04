Guggenheim：可口可樂股價行情才剛開始

華爾街一位密切關注飲料業分析師表示，可口可樂 (KO-US) 股價的漲勢才剛剛開始。

Guggenheim 分析師 Laurent Grandet 表示，「我們認為該公司在結束 2021 財年時表現得更強勁，原因有 4：1. 即使疫苗接種率低，但新興市場強勁；2. 美國業務復元速度比預期來得快；3. 重建和投資組合合理化導致組織更加集中和反應靈敏；4. 議題設定推升毛利率。」

他說，「此外，由於基本面改善，每股獲利可望在 2023 財年前以 12% 的複合年增率成長，達到 2.71 美元，但不含瓶裝業務的可能分拆。」

Grandet 將可口可樂的評級從「中性」調升至「買進」，修正後的目標價為 66 美元。他還提高了未來 3 個財年的獲利預測。

他認為現在是買進可口可樂股票的合適時機，理由是 CEO James Quincey 的支出管理得到改善，人們外出活動逐漸恢復正常，以及最近收購運動飲料品牌 BodyArmor。

Grandet 補充指出，「我們認為該公司正在變得更精簡、更靈敏，其產品線專注於規模更大、利潤更高的品牌，應會有效提高效率。省下的資金應該有助於支持 2022 年的行銷投資重回 2019 年的水平，這應該有利於營收。此外，收購 BodyArmor 可以在 2022 財年為北美部門成長 300 個基點，並為合併後的公司增加 100 個基點。」