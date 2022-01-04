美國CDC縮短輝瑞加強劑等待期至5個月

接受輝瑞 (Pfizer) (PFE-US) 和 BioNTech (BNTX-US) 新冠病毒疫苗接種的人，現在可以在接種第二劑之後 5 個月就進行加強劑注射，比聯邦政府之前的指導原則提前 1 個月。

美國疾病控制與預防中心 (CDC) 4 日更新了其建議的等待期，適用於完全採用輝瑞疫苗完成接種程序的人。

接種 Moderna (MRNA-US) 疫苗的人必須在接種第二劑之後至少等待 6 個月才能接種加強劑，而接種嬌生 (JNJ-US) 疫苗的人必須在接種第一劑之後至少等待 2 個月才能接種加強劑。

CDC 還建議，免疫系統中度或重度受損的 5 至 11 歲兒童在接種第二劑之後 28 天接種第三劑，以完成其主要疫苗接種程序。目前，輝瑞疫苗是該年齡層兒童唯一被推薦和授權的疫苗。

CDC 主任 Rochelle Walensky 在聲明中說，「根據 FDA 的授權，今天的建議確保人們能夠在面對 Omicron 和全美不斷增加的新病例時獲得加強保護，並確保最脆弱的兒童可以獲得額外的劑量，以優化對新冠疫情的保護。」

他說，「如果本人或女子符合資格接種第三劑或加強劑，請盡快出去接種。」

CDC 的疫苗諮詢委員會安排 5 日召開會議，以審查 FDA 向所有 12 至 15 歲青少年提供加強劑的建議。