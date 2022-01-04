蘋果真值3兆美元？分析師：產品穩坐太陽系中心 每年忙著花掉1000億 誰敢作對？

蘋果真值3兆美元？分析師：產品穩坐太陽系中心 每年忙著花掉1000億 誰敢作對？(圖片:AFP)
蘋果真值3兆美元？分析師：產品穩坐太陽系中心 每年忙著花掉1000億 誰敢作對？(圖片:AFP)

蘋果 (AAPL-US) 市值達到 3 兆美元，距離先前達 2 兆美元僅 16 個月，但蘋果市值真的值 3 兆美元嗎？分析師正在激辯，答案端視蘋果如何維持過去 15 年來的成長能力。

在上一會計年度 (9/25 止)，由於升級 5G iPhone 的需求強勁，蘋果營收成長 33% 至 3658 億美元，但在該驚人成長之前，蘋果經歷了一整年個位數百分比的成長，且 2019 年度的銷售下降。

看漲蘋果的理論是，蘋果建立了擁有 10 億 iPhone 用戶的龐大生態系統，他們會花錢購買蘋果服務，且令蘋果在未來的類別中處於有利地位，例如自動駕駛汽車和擴增實境 (AR) 技術。

投資者曾因認為蘋果股價過於仰賴 iPhone 的銷售成長，導致股價大跌，但這個因素逐漸消失，因為蘋果證明其設備宛如太陽系中位於中央地位的太陽，具有不斷擴大的能力，該系統增加了 Apple Watch 和 Apple AirTags 等新設備以及新付費服務，例如電視和健身課程等。

Gullane Capital Partners 的管理合夥人 Trip Miller 表示：「蘋果的成長一向、而且仍舊令人難以置信，在必備產品和不斷增長的服務組合上奠定其基礎。雖然多年前的股價是建立在投資者的夢想上，但我認為，現在接近歷史高點的價位對長期專注投資者來說，仍非賣出信號。」

此外，根據 Refinitiv 的數據，蘋果 12 個月預期獲利的本益比約 30 ，略低於 2021 年初的 32 ，但仍處於 2008 年以來的高位。蘋果股東 Capital Investment Counsel 的首席經濟學家 Hal Eddins 表示，蘋果在整個疫情期間一直是「安全股票」，因此投資者可能會期待蘋果假期銷售強勁。

Eddins 說：「蘋果像是打了疫苗那樣，任何 Omicron 病毒可能造成的衝擊都影響不了蘋果，雖然蘋果並非在這個價位就能得意，但除非發生一些令人厭惡且不可預見的事件，否則難以撼動蘋果這艘大船。」

一些分析師認為，蘋果未來幾年還有很大的增長空間，未來的產品如 Apple Car。

摩根士丹利分析師 Katy L. Huberty 去年 11 月一份報告寫道：「我們看到了 Apple Car 的前景——這將是蘋果營收和市值翻倍的最清晰途徑，這會促使投資者將看漲理由再轉回到平台的吸引力 (10 億忠實蘋果迷) 以及長期、可持續的成長。」

空頭陣營主張

然而，空頭陣營認為，蘋果的用戶基礎已經到達極限，且蘋果能從每位用戶中榨出多少獲利也到達上限，因此難以確保蘋果未來產品類別能像 iPhone 那樣有利可圖。

Bernstein 分析師 Toni Sacconaghi 於 12 月公布的投資報告警告，蘋果在 AR 和虛擬實境 (VR) 類別的前景很光明，但這類別恐怕到 2030 年前的營收占比可能也只有 4%。更甚者，到 2040 年前那些設備的整體市場恐怕也還沒接近 10 億美元關卡。

Sacconaghi 也認為，蘋果股票「沒有明顯的多重擴張催化劑」，因為下一財年的成長預期放緩，所以他給予蘋果股票「符合市場表現」的評級。

另一個擔憂是，蘋果未來設備的付費服務能否也鎖住相同獲利，這一點存在不確定性。蘋果 App Store 商業模式 (對 in-app 數位商品的交易抽佣) 已成為美歐洲擬議立法管理的目標。

可以肯定的是，蘋果公司估值不斷膨脹的主要驅動因素之一是該公司在 2018 年設定的目標，即從資產負債表中獲得近 1000 億美元的淨現金，並實現淨現金中性 (將現金返還股東至 0)。

蘋果雖從未訂定具體達成目標的時間表，但考量該公司現金滿手且不斷賺錢的現狀，該目標確實難以達成。蘋果 2021 財年自營運產生 1040 億美元的現金，並向股東返還 1065 億美元，但在該財年結束時，其淨現金仍有 660 億美元

Wisconsin 資本管理公司的創始人兼蘋果股東 Tom Plumb 表示，由於目前美國反壟斷監管機構基本上不可能進行大規模收購，因此蘋果別無選擇，只能將現金返還給股東。

Plumb 說：「他們擁有每年 1000 億美元以上的現金流，且正在為花掉這些錢作戰，你不可能放空一家擁有這麼龐大現金流的公司。」

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