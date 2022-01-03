大摩提4大理由 說明為何2022年中國經濟成長將優預期

摩根士丹利 (Morgan Stanley)(大摩) 表示，基於 4 項原因，2022 年中國經濟成長表現似乎較市場共識來得更樂觀。

大摩表示，Detla 病毒和中國清零政策打壓了消費增長復甦，使消費低於趨勢水平，事實證明中國當局的緊縮步伐已過於積極。

不過，該行對今年中國經濟成長的看法優於市場預期，預計經濟成長率將加速至 5.5%，高於華爾街普遍預期的 5%，並提出 4 項原因說明。

1. 暫停緊縮

大摩表示，過去幾周以來，決策者已開始放寬貨幣和財政政策，為經濟釋出流動性，除了近期二度下調存款準備金率以外，也發布對中小企業、開發商等的貸款分配指引。

2. 當局針對房地產業祭出調整措施

大摩表示，隨著當局的政策調整措施順利推行，房地產業債務危機可望獲得緩解，例如放寬購屋限制、要求銀行增加抵押貸款並降低貸款利率，以及推出債務重整程序來降低違約風險等計畫。

雖然基金枯竭打擊投資人對開發商的信心，大摩也表示，決策者正在採取相關措施，來滿足開發商的資金需求，包含敦促銀行增加房地產開發貸款或取消在岸債券發行限制。

3. 較寬鬆的能源目標

大摩指出，因中國經濟增長嚴重仰賴工業產出，其降低能耗的目標似乎過於激進，但這些目標將在今年獲得重置。

大摩續稱，中國煤炭生產和供應狀況已經好轉，礦山也重新啟用，加上電力供應商也獲得漲價允許，來彌補高漲的投入成本。

4. 出口維持強勁

即使中國清零政策干擾工廠生產，大摩仍看好全球環境改善進一步推動中國的貿易增長，惟必須注意的是，拖累中國在全球出口占比的供應鏈瓶頸，明年是否能回歸正常化。