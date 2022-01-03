〈美股早盤〉新年開紅盤 四大指數開盤齊揚 特斯拉飆10%

2022 年首個交易日，投資人持續衡量 Omicron 變異株、通膨與央行政策前景帶來的影響，美股周一 (1 日) 開盤。截稿前，道瓊工業指數漲逾 140 點或 0.4%，那斯達克綜合指數漲 0.9%，標普 500 指數漲近 0.6％，費城半導體指數漲 1.77％。特斯拉 (TSLA-US) 優異的交付表現帶動股價大漲近 10%，電動車股開盤也齊步走揚。

即使初步研究顯示 Omicron 的危險性不高，白宮首席醫療顧問佛奇 (Anthony Fauci) 仍警告，大量的確診病例恐導致住院人數激增，進而對醫療體系帶來龐大壓力。CDC 數據顯示，截至 12 月 25 日，Omicron 約占全美確診病例的 58.6%。

面對 Omicron 威脅加上天氣導致延誤，FlightAware 數據顯示，全球光周日 (2 日) 就有超過 4000 多趟航班遭到取消，且航空公司在過去 10 天內共取消逾 1.6 萬個航班。

除疫情消息外，2022 年首周將公布聯邦公開市場委員會 (FOMC)12 月會議紀要，投資人將衡量 Fed 的升息計畫。分析師多半預期 Fed 最快會在 3 月升息，以平抑不斷攀高的物價。

截稿前，10 年期美債殖利率升至 1.588％，美元小漲，金價挫逾 1%。

大型科技股盤前普漲。PayPal(PYPL-US) 獲 BMO 調升評級至「優於大盤」(Outperform) 後，開盤漲 1.7％，蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、微軟 (MSFT-US) 等則小幅上漲。

因 Q4 交付數據改寫新高且優於預期，特斯拉 (TSLA-US) 大漲 10％，並帶動 Lucid Group(LCID-US)、Rivian(RIVN-US) 等電動車股走高，中國三大造車新勢力優異的交付量也為股價帶來提振，截稿前，蔚來 (NIO-US) 漲 4.8％，理想 (LI-US) 漲 3.8％，小鵬 (XPEV-US) 漲 1.9％。

截至台北時間周一 (1 日)22 時許：

道瓊工業指數上漲 140.41 點或 0.39%，暫報 36478.71 點

那斯達克綜合指數上漲 141.96 點或 0.90%，暫報 15784.33 點

標普 500 指數上漲 28.33 點或 0.59%，暫報 4794.51 點

費半上漲 69.81 點或 1.77%，暫報 4015.59 點

台積電 ADR 上漲 5.27% 至每股 126.65 美元

10 年期美債殖利率上漲至 1.588％

紐約輕原油下跌 1.08％ 至每桶 74.40 美元

布蘭特原油下跌 0.82% 至每桶 77.14 美元

黃金下跌 1.13% 至每盎司 1807.90 美元

美元指數上漲至 95.92

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤上漲 9.91％，至 1161.48 美元。

特斯拉公布 Q4 電動車交付量達 308,600 輛，年增 70%，季增 30%，優於市場預期，並續寫歷史新高。

麥當勞 (MCD-US) 早盤上漲 0.44％，至 269.27 美元。

投行 Piper Sandler 將麥當勞股票評等自「中立」(Neutral) 調升至「增持」(Overweight)，並且將目標價自 232 美元上調至 282 美元，稱其對麥當勞得來速滿足顧客偏好的能力深具信心，加上其漢堡與雞肉餐點需求成長。

蔚來 (NIO-US) 早盤上漲 4.77％，至 33.19 美元。

中國造車新勢力今公布 12 月交車數據均寫佳績，其中，蔚來交付量達 10,489 輛，年增 50%，理想交付量達 14,087 輛，年增 130%，小鵬交付量 16,000 輛，年增 181%。

周一開盤後，理想 (LI-US) 漲 3.77％，至 33.31 美元，小鵬 (XPEV-US) 漲 1.89％，至 51.28 美元。

今日關鍵經濟數據：

台北時間 22:45 公布美國 12 月 Markit 製造業 PMI 終值，預期 57.7，前值 57.8

台北時間 23:00 公布美國 11 月營建支出月增率，預期 0.7%，前值 0.2%

華爾街分析：

FlowBank 投資長 Esty Dwek 認為，Omicron、通膨與供應鏈、Fed 在內的三大問題依舊存在，今年股市表現將較去年更加顛簸，今年雖然很有潛力取得 2 位數漲幅，但可能不會超過 20%。

高盛 (Goldman Sachs) 分析師 David Kostin 認為，與企業獲利和估值的相關因素，將決定今年標普 500 指數與成分股的表現。他預計，標普 500 將在 2022 年底漲約 7% 至 5100 點。

從獲利角度來看，Kostin 認為經濟成長放緩將使許多企業的銷售增長受限，人力成本高或是面臨薪資通膨風險的股票可能表現不佳。