Bed Bath & Beyond婚禮登記業務流向亞馬遜和Target

根據股票研究公司 Baird 最新調查，越來越多訂婚夫婦不再選擇 Bed Bath & Beyond (BBBY-US)，而是在亞馬遜 (AMZN-US) 和 Target (TGT-US) 註冊婚禮。

Bed Bath & Beyond 的婚禮登記滲透率已降至 30%，為 Baird 進行年度調查 6 年來最低水平。根據第 4 季的追踪平均值，10 月減少 33%，7 月減少 34% 。

根據 Baird 1 月公布的第 4 季調查平均值，亞馬遜是婚禮登記的最主要選擇，登記滲透率為 45%。之後是 Bed Bath 的 30% 和 Target 的 26%。調查發現，Crate & Barrel 和 Williams-Sonoma (WSM-US) 的登記滲透率均為 15%。

婚禮登記是銷售家居用品的零售商重要指標。Baird 零售分析師 Justin Kleber 表示，由於家人和朋友經常從清單中選擇禮物，而不是比價採購，因此註冊購買的獲利率往往更高。他說，如果一家公司能夠贏得一對夫婦的業務，往往可以加深忠誠度，並在這對夫婦進行其他主要家庭用品購買時成為首要考量選擇。

今年婚禮登記也可能具有更大的意義。許多分析師預計，2022 年會出現結婚潮，因為許多新人因疫情而延後婚禮，今年會恢復舉行儀式和更大規模的慶祝活動。根據婚禮報告的預測，今年預計將有 250 萬場婚禮，為 4 年來最高水平。

Baird 根據 TheKnot.com 的新訂婚夫婦隨機數據每季跟踪婚禮登記情形。克萊伯說，調查結果可作為婚禮登記市占率和品牌引起客戶共鳴的方向指標。

自 Baird 於 2017 年 1 月開始調查以來，數字就出現重大變化，當時，Bed Bath 以 44% 的登記滲透率位居榜首，其次是 Target 的 29%、亞馬遜的 20% 和梅西百貨 (M-US) 的 19%。

Kleber 表示，這些變化反映出亞馬遜銷售額飆升，與此同時，梅西百貨和 Bed Bath 在內的一些實體企業，為適應電子商務和吸引年輕購物者仍苦苦掙扎。

他表示，零售商也在與新的威脅競爭。更多訂婚夫婦不需要廚房刀架、毛巾和羽絨被，現金禮金和蜜月旅行也越來越受歡迎，2017 年 1 月的登記滲透率為 10%，2022 年 1 月達 16%。

Kleber 說，「與 5 年前相比，如今夫妻更想要現金、旅遊或蜜月資金的比率更高。」