特斯拉2021年銷量逾93萬輛 年增87%

特斯拉 (TSLA-US) 去年 (2021 年) 電動車銷售台數達 93 萬 6172 輛，創新高紀錄，年增 87%，也超越原先設定的年增 5 成、年銷 75 萬輛目標。在全球性晶片短缺問題影響之下，特斯拉的競爭對手們都被迫減產或暫時停工，不過特斯拉則利用替代品等方式，維持工廠高稼動率。

2021 年特斯拉全年銷售數字中，「Model 3」和「Model Y」共賣出 91 萬 1208 輛，是前一年的 2.1 倍，也占了總銷量的 97%；另外，因實施改款等而一度暫停生產的「Model S」和「Model X」共賣出 2 萬 4964 輛，年減 56%。

在 2021 年 Q4 期間，特斯拉共賣出 30 萬 8600 輛，年增 71%，首次在單一季突破 30 萬輛大關，車款來看，Model 3 和 Model Y 共賣出 29 萬 6850 輛，年增 84%；Model S 和 Model X 共賣出 1 萬 1750 輛，年減 38%。

特斯拉 2021 年銷售成長，中國市場為帶來極大貢獻。雖然特斯拉沒有公布各個地區的銷售數字，但根據研調機構 MarkLines 的調查數據，特斯拉 2021 年 1 到 11 月的整體銷量當中，中國市場就占了 47%，而美國市場則是下滑至 33%。

特斯拉的上海工廠在 2019 年底開始營運，該工廠生產 Model 3 和 Model Y，除供應中國市場的需求，更挾成本優勢將電動車銷往歐洲、日本及其他的亞洲市場；在 2021 年 10 月底前，上海工廠的生產規模已超越美國加州佛利蒙特 (Fremont) 工廠。

雖然特斯拉也同樣遭遇晶片短缺問題，不過該公司靈活透過替代品、修改軟體等方式進行因應，將生產、銷售影響降到最低。

英國調查公司 LMC Automotive 預測，2021 年全球新車銷售，會比 2020 年增加 4% 至 8100 萬輛，全球絕大多數汽車製造商都因疫情關係，特斯拉年增 87% 的銷售成績顯得特別突出。

特斯拉當前市值超越 1 兆美元，在同業穩居龍頭，也是第二名豐田汽車 (Toyota) 的 3 倍之多。

在 2022 年，特斯拉設在美國德州和德國柏林的全新工廠，將正式展開營運；而全新車款的「Cybertruck」也即將問世。在環保意識抬頭的影響之下，特斯拉估計，2022 年之後的平均年銷量，將持續以 50% 的步調成長。