OPEC+預期Omicron變種病毒對油市影響將是溫和且短暫的

據報導，石油輸出國家組織及盟友 (OPEC+) 的專家認為，Omicron 變種病毒對石油市場的影響預期是溫和且暫時的，相關評論也被外界認為是 OPEC + 有望進一步增加產量。

OPEC + 聯合技術委員會 (JTC) 出具的報告稱，隨著世界各國已經有更好的能力來應對疫情及相關的挑戰，預計 Omicron 變種病毒對石油市場的影響將是溫和且短暫的，同時強調增加疫苗接種率對於緩解經濟衝擊來說仍相當重要。報告中也表示，無論是先進國家或是新興國家，經濟前景皆有望維持穩定成長。

報告中的基本情境假設，今年上半年將有 4000 萬桶原油從戰略儲備中釋放，並且在第三季將有 133 萬桶原油回歸美國戰略儲備。

在此情境下，經濟合作暨發展組織（OECD）的商業石油庫存預期在今年前三季都將維持在低於 2015 至 2019 年平均值的水準，隨後在第四季升至高於平均值約 2400 萬桶的水準。

報告中也維持 2021 年和 2022 年石油需求預測不變，分別為 570 萬桶 / 日和 420 萬桶 / 日。

俄羅斯副總理 Alexander Novak 先前預期，今年全球石油需求料將增加約每日 400 萬桶，油價可維持在 65 至 80 美元之間，令人感覺舒適的水準。

IHS Markit 副主席 Daniel Yergin 先前也預期，在 OPEC 及其盟友掌控石油產量一年多之後，美國石油產量將在 2022 年恢復並增加。他預測，油價將維持在每桶 65 至 85 美元的範圍，除非出現重大地緣政治動盪，否則不太可能達到每桶 100 美元。