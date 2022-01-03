道富環球：2022年黃金看漲 預計80%機率在1800美元上方

經歷令人失望的一年之後，一位貴金屬分析師表示，黃金應該會在 2022 年穩健回升，回復其長期看漲趨勢。

State Street Global Advisors(道富環球) 首席黃金策略師 George Milling-Stanley 表示，他的基本假設情景是 2022 年金價在每盎司 1800 美元至 2000 美元之間交易，機率為 50%。他補充說，他認為金價有 30% 的機會突破 2000 美元，並創下歷史新高。

他說：「我們認為，明年金價有 80% 的可能會維持在目前的區間，並繼續走高。即使聯準會打算明年收緊利率，我們認為黃金仍有很大的機會走高。」

這位分析師預計，另有 20% 的機率，黃金交易價在每盎司 1600-1800 美元之間。

Milling-Stanley 重申了他的立場，即黃金投資者不必擔心聯準會貨幣政策快速轉向。

他指出，投資者應超越名目政策利率，研究其他可能影響金價走勢的因素，如實際利率或黃金市場的供需動態。

Milling-Stanley 預計，2022 年通膨仍將保持高位，實際利率將繼續處於負值。另一方面，他認為，聯準會不太可能採取過於激進的手段，來對抗通膨。他預計聯準會明年只會升息兩次，這一估計低於目前的市場預測。

此外，Milling-Stanley 指出，在上一次緊縮周期中，即 2015 年至 2019 年期間，聯準會九次升息，金價上漲近 35%。他補充說，這不是一個孤立的事件，在 2004 年至 2005 年期間，聯準會升息 17 次，金價上漲了 70%。

回顧利率和美國貨幣政策，Milling-Stanley 表示，由於投資者希望對沖風險，黃金在 2022 年，仍將是一種有吸引力的避險資產。