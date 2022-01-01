〈貴金屬盤後〉黃金年末大漲 但今年仍挫3.6%創2015年以降最大跌幅

黃金原油期貨價格週五 (31 日) 大幅收高，但由於投資者對傳統避險資產的興趣減弱，黃金今年仍創下 2015 年以降最大跌幅

黃金本週、本月和本季度均分別上漲 0.9%、2.9% 和 4%，但仍不足以讓 2021 年脫離負面領域，今年價格仍下跌 3.6% ，為 2015 年下跌 10% 以後表現最差的一年。

2 月交割的黃金期貨價格上漲 14.50 美元或 0.8%，收每盎司 1828.60 美元。

麥克萊倫市場報告 (The McClellan Market Report) 的技術分析師兼編輯 Tom McClellan1ul3g4，週四寫道，投資者一直對黃金與貴商品掛鉤的 ETF 興趣低迷，即使該資產在近期交易有一些吸引力，指的是投資人最熱愛的兩檔黃金 ETF──Shares Gold Trust (IAU-US) 和 SPDR Gold Shares (GLD-US) 近期上漲，但今年兩檔均至少下跌 4%。

McClellan 表示：「黃金目前稍微上升，但兩檔基金的總資產是 2020 年 4 月以來的最低水準。」通常情況下，ETF 中的資產往往會隨著黃金價格的上漲和下跌而波動。

其他金屬商品交易

3 月交割的白銀期貨價格上漲 29.2 美分或 1.3%，收每盎司 23.352 美元。

白銀本週上漲 1.8%，本月上升 2.4%，本季也有 5.9% 漲幅，但今年仍下跌 11.5%，創下 2014 年以來最糟糕的年度表現。2014 年當時年度下跌 19.5%。

3 月交割的銅期貨價格上漲美 7.1 分或約 1.6%，收每磅 4.4635 美元。

期銅本週上升 1.5%、本月上升 4.2%、本季上漲 9.1%，今年漲幅近 27%，為 2017 年以降最大年度漲幅 (當年上升約 32%)。

4 月交割的白金期貨價格上漲 1.6 美元或不到 0.1%，收每盎司 966.20 美元。

白金本週下跌 0.9%，但本月上升 4.2%、本季上漲 0.4%，今年仍下跌近 11%，創 2018 年以降最大年度跌幅。

3 月交割的鈀金期貨價格大跌 71.10 美元或 3.6%，收每盎司 1912.10 美元。

鈀金本週跌逾 2%，但本月上升 11%、本季持平至略下跌，今年仍下跌約 22%，創 2015 年以降最大年度跌幅。