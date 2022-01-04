〈貴金屬盤後〉市場避險情緒淡 黃金開年走跌 觸及2週低點

週一 (3 日) 交易，因美股與公債殖利率齊揚，黃金期貨價格開年走低，觸及近 2 週來最低點。

Zaner 週一分析報告指出：「2021 年黃金全年下跌 3.6%，現在黃金市場正與去年的負面情緒戰鬥。」

「對多頭陣營來說不幸的是，美國公債殖利率仍然很高，可能威脅到白銀和黃金多頭，因為市場期待週五的非農就業報告，預計 12 月非農新增就業人數達 40 萬人，幾乎是 11 月令人訝異的負面數據的 2 倍。」

2 月交割的黃金期貨價格下跌 28.50 美元或 1.6%，收每盎司 1800.10 美元，為最活躍黃金自 12 月 21 日以來最低收盤價，且盤中低點觸及 1798.20 美元。

FactSet 數據顯示，上週黃金上漲 0.9%，12 月漲幅 2.9%，2021 年最後一季漲幅約 4%。然而，交易最活躍黃金期貨價格 2021 年下跌 3.6%，為 2015 年以降最大年度跌幅 (2015 年跌幅超過 10%)。

Insignia Consultants 研究主管 Chintan Karnani 表示，2 月黃金一直未能跨越至 400 日移動均線 (約莫 1826 美元) 上方，導致價格下跌。

他認為，由於 Omicron 病例的死亡率極低，且住院率也低，致使黃金避險需求下降。

Karnani 表示，2 月黃金每日收盤價必須跨越其 200 日移動均線 1806.40 美元上方，才能處於「短期看漲區域」，否則可能引起更多拋售，以及看空部位再次增加。目前他對黃金持謹慎樂觀態度。

然而，分析師指出，週一黃金的下跌適逢黃金採購旺季即將開始。券商 XM 高階投資分析師 Marios Hadjikyriacos 週一報告指出：「12 月至 1 月期間通常是黃金旺季，過去 10 年來的 1 月份有 8 次上漲。週一因英國和加拿大仍休市，所以交易量預計較正常水準清淡。」

上週五新年前夕市場仍開放交易，但部分國際市場仍因新年假期而休市。

週一美股上漲，道指上升 0.68%、S&P 500 指數上升 0.64%，同時美元開年走漲 0.3%、10 年期公債殖利率上升 1.6%，創下 11 月以來最高水準。

美元上升，會增加海外投資人的持有成本，而公債殖利率上升則會削弱不孳息資產對投資人的吸引力。

Kitco.com 高級分析師 Jim Wyckoff 報告指出，美股走強顯示市場現階段厭惡風險的情緒較低，這不利於避險金屬。

3 月交割的白銀期貨價格下跌 54 美分或 2.3%，收每盎司 22.81 美元。

白銀上週上升 1.8%、12 月漲幅 2.4%、2021 年最末季漲幅 5.9%。然而，白銀去年仍下跌 11.5%，創下自 2014 年以降最大年度跌幅 (當年下跌 19.5%)。

對股市來說將是更加的一年，隨著通貨膨脹率上升，各國央行控制迄今為止的寬鬆貨幣政策，全球仍在與 大流行，” 威科夫說。 “還有一些揮之不去的地緣政治問題可能會迅速成為市場的焦點，例如俄羅斯在烏克蘭邊境集結軍隊，以及中國房地產市場泡沫可能破滅。”

「現階段市場幾乎沒有避險情緒，但一些市場分析師認為，2022 年股市將更動蕩，因為市場要面臨通膨上升、各國央行開始削減寬鬆貨幣政策，且全球仍在與新冠疫情作戰。」Wyckoff 說。

「市場可能迅速聚焦一些遲遲未解決的地緣政治問題，例如俄羅斯和烏克蘭的邊境對峙，以及中國房地產市場泡沫可能破裂。」

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