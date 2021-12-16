黃金白銀比擴大到1:80 買進貴金屬的時機已到？

儘管歷史數據顯示，通膨時期的黃金白銀比 (gold-silver ratio) 往往會下挫，不過如今已經又回升到 1:80，意味著白銀遭到拋售。Euro Pacific Capital 執行長 Peter Schiff 認為，這可能給投資者買入白銀的機會。

Schiff 指出，現代金銀比的平均值，多數在 1:40-1:50 之間。但隨著白銀作為貨幣金屬的作用減少，這一差距一路擴大，在疫情開始前甚至已經來到 1:100 以上。

金銀比歷史走勢 (圖表取自 goldprice.org)

不過，隨著聯準會大幅降息，並啟動無限量寬鬆計畫，助長了黃金的漲勢，並進一步帶動白銀強升。這是因為黃金牛市期間，白銀的表現通常優於黃金。

疫情期間就是這樣。隨著黃金突破每盎司 2000 美元，上漲 39%，白銀上漲至每盎司近 30 美元，漲幅為 147%。這讓金銀比從 1:110，降至略高於 1:64，更近於歷史常態。

因此，當黃金跌落高峰，而金銀比再次擴大之際，引發了新一輪的聯想。

金銀比將產生變化?(圖表取自 Zero Hedge)

關鍵在於，隨著世界走向完全的法定貨幣體系，金銀比與央行貨幣創造之間似乎存在某種相關性。在央行印鈔期間，差距趨於縮小。因此，多數分析人士相信，隨著聯準會大幅收緊貨幣政策，儘管存在極端通膨環境，但黃金和白銀都面臨著巨大的拋售壓力，造成了金銀比的擴大。

金銀比與通膨比較 (圖表取自 seekingalpha)

不過，Schiff 認為，問題在於聯準會能否成功提高利率，到足以阻止通膨的水準，又或者歷史重演，利率上升導致經濟崩落，最終又迫使聯準會重新轉向零利率及量化寬鬆。

Schiff 相信，聯準會正在進行一場打不贏的戰爭，最終為了應對衰退及熊市，唯一的政策補救方案，就是製造通膨。

Schiff 表示，市場最終會搞清楚這一點，黃金和白銀將上漲。所以他的結論是—現在可能是買進折價白銀的最佳時刻。