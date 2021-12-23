Natixis悲觀看2022年貴金屬：黃金均價在1630美元

法國外貿銀行 (Natixis) 分析師認為，2022 年全球經濟正常化以及美國收緊貨幣政策，將衝擊黃金和白銀價格。他們預計黃金全年平均在 1630 美元，白銀跌至 21.1 美元。

Natixis 貴金屬分析師 Bernard Dahdah 周三 (22 日) 表示，他預計 2022 年金價不會完全崩潰，而是回落至疫情前的水準，白銀也會跟隨金價走低，全球向綠色能源過渡帶來的效果有限。

Dahdah 補充稱，聯準會的貨幣政策在 2022 年，仍將是金價的最大推動力。同時，如果全球經濟繼續正常化，供應鏈中斷應該在 2022 年獲得解決，減少日益增長的通貨膨脹威脅。

他認為，美國經濟的進一步增長和高通膨，也將促使聯準會在 2022 年升息。

Dahdah 指出，在通膨緩解之下，聯準會仍將升息，實際利率將比 2021 年的負值有所減輕，至更接近於零。這將為黃金創造一個艱難的環境，因為更高的利率和殖利率，增加了持有黃金的機會成本。

對於升息，Natixis 預計聯準會在 2022 年末或 2023 年初升息，這比一般的市場預期溫和得多。市場多數看法認為，明年會有 4 次升息，最快可能在 5 月進行。

Dahdah 表示，美國貨幣政策的路徑將取決於經濟復甦的速度。他補充說，如果世界能夠擺脫疫情，那麼聯準會很有可能實現其目標。

不過他也說，如果 Omicron 變種病毒成為一個巨大的問題，造成各國重大的封鎖措施，那麼黃金價格可能很容易回到每盎司 2000 美元。

Dahdah 認為，全球經濟增長的主要關鍵將是亞洲。即使世界其他地區被封鎖，但如果亞洲繼續開放，那麼全球經濟仍有可能繼續復甦。